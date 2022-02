Angleterre-Pays de Galles : le XV de la Rose retrouve Tuilagi et Lawes, retour de Faletau dans le XV du Poireau

Ils sont de retour ! Le centre Manu Tuilagi et le troisième ligne aile Courtney Lawes vont retrouver le XV d'Angleterre pour la réception du Pays de Galles lors de la 3e journée du Tournoi des six nations, samedi 25 février à Twickenham, comme annoncé jeudi par le sélectionneur Eddie Jones.

Tuilagi, absent depuis trois mois à cause d'une blessure à une cuisse, apportera sa puissance au XV de la Rose, en difficulté après sa défaite en Ecosse (20-17) en ouverture du Tournoi malgré sa large victoire face à l'Italie (33-0) au deuxième match.

We can't wait for this one!



Eddie Jones has named his match day squad for #ENGvWAL @O2 | #WearTheRose