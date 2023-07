Rugby : une nouvelle compétition regroupera les meilleures nations d'Europe et de l'hémisphère sud à partir de 2026

Les traditionnelles tournées d'été (juin) et d'automne (novembre) seront ainsi remplacées par cette nouvelle compétition rassemblant notamment les équipes du Tournoi des six nations (Angleterre, Ecosse, France, Irlande, Italie, pays de Galles) et celles du Rugby championship (Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud, Australie et Argentine).

A l'instar du football avec la Ligue des nations, le rugby va voir son calendrier international évoluer. Dès 2026, une nouvelle compétition, composée de deux divisions, sera organisée en juillet et en novembre, en remplacement des tournées d'été et d'automne. L'annonce a été faite, samedi 1er juillet, par le Six Nations Rugby (la société organisatrice du Tournoi des six nations), en collaboration avec Sanzaar, le consortium regroupant les fédérations sud-africaine, néo-zélandaise, australienne et argentine.

L'ensemble les sélections du Tournoi des Six nations, dont le XV de France, y participeront, tout comme les quatre grandes nations de l'hémisphère Sud, à savoir la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud, l'Australie et l'Argentine. Deux autres seront également invitées "pour rejoindre le groupe de l'hémisphère Sud", selon le communiqué, et permettre d'établir une première division de douze équipes. La seconde division, quant à elle, sera composée d'autres nations d'Europe et de l'hémisphère Sud, toutes déterminées par World Rugby, la fédération internationale "afin de faciliter des matchs de promotion et de relégation", indique le communiqué.

Les joueurs avertis et "impliqués" dans la décision

Si le calendrier fait souvent polémique par rapport au trop grand nombre de matchs disputés durant l'année, la compétition a été validée par les joueurs internationaux, visiblement consultés. "L'International Rugby Players a été impliqué à chaque étape du développement de cette nouvelle compétition, précise le Six Nations Rugby dans son communiqué. Cette collaboration a été l'une des clés pour alimenter les conversations autour des calendriers des clubs et internationaux qui se disputent en parallèle, et pour garantir que le bien-être des joueurs reste la priorité fondamentale dans toutes les prises de décision."