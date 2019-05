Rugby : un joueur du Top 14 gagne en moyenne 20 000 euros brut par mois

C'est ce qu'indique le rapport annuel de la Direction nationale d'aide et de contrôle de gestion.

Un joueur du Top 14 gagnait en moyenne près de 20 000 euros brut par mois la saison passée, et un joueur de Pro D2 5 000 euros, selon le rapport du gendarme financier du rugby rendu public vendredi 10 mai. "Sur la saison 2017/2018, le salaire annuel brut moyen s'est élevé à 235 137 euros (soit environ 19 500 euros mensuels) en Top 14, contre 227 677 euros (environ 19 000) en 2016/2017", détaille la Ligue nationale de rugby (LNR) en se basant sur le rapport annuel de la Direction nationale d'aide et de contrôle de gestion (DNACG).

Les clubs du Top 14 affichaient une masse salariale moyenne d'un montant de 9,5 millions d'euros, avec des écarts allant de 4,7 millions d'euros à 13,3 millions d'euros entre les clubs les plus modestes et les plus fortunés.

100 000 euros en Ligue 1

Par comparaison, selon une enquête de L'Equipe (article payant) publiée début février, les footballeurs de Ligue 1 gagnent environ 100 000 brut par mois, même si les stars du PSG font à elles seules sérieusement augmenter la moyenne.