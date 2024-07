Rugby : sur fond d'affaire Jegou-Auradou, le XV de France a "vécu une semaine très compliquée"

L'équipe de France de rugby s'est inclinée samedi pour son troisième et dernier match de tournée en Amérique du Sud contre l'Argentine, quelques heures après la mise en examen d'Oscar Jegou et de Hugo Auradou pour viol aggravé.

Le temps d'un peu moins de deux heures, le rugby est revenu au centre des discussions au sein du XV de France, pour une rencontre contre l'Argentine, perdue 33-25 dans ce qui était l'ultime match de la tournée des Bleus, samedi 13 juillet. Mais les esprits étaient forcément ailleurs. Accusés de violences sexuelles, les internationaux tricolores Oscar Jegou et Hugo Auradou ont été inculpés pour viol aggravé vendredi, à peine 24 heures avant la rencontre, et au terme de plusieurs jours de stupeur et de scandale.

De l'aveu des Bleus, la semaine a été "compliquée" évoque Emilien Gailleton. "Très compliquée", même pour le capitaine Baptiste Serin, au micro de Canal+. "C'est difficile de trouver les mots parce qu'on a vécu une semaine terrible", explique le demi de mêlée français. Son essai, le deuxième en deux matchs contre les Pumas après la victoire une semaine plus tôt restera de l'ordre de l'anecdote face à la gravité des faits évoqués.

"Pour une préparation de test-match, ce n'est pas le mieux mais il ne faut pas se trouver des excuses, évoque de son côté Gailleton en conférence de presse après le revers. Le premier et le deuxième jour, ça a été compliqué. Ensuite, on a pu s'entraîner, ça nous a fait sortir. On s'est aérés, on a réussi à switcher. C'est sûr que c'est compliqué. Je pense qu'on a encore du mal à s'en rendre compte parce qu'on était quand même dans une semaine de match où on essaye de se concentrer."

"Faire avec, faire ensemble"

Se concentrer, faire abstraction du contexte et du chaos autour du pré, voilà en somme le message qu'a tenté de faire passer le sélectionneur Fabien Galthié. "Il fallait faire avec, il fallait faire ensemble. Il fallait faire pour le match, pour le groupe, pour la délégation. On a mis beaucoup d'énergie dans ce travail, dans cet engagement, tout au long de la semaine."

Ses joueurs ont globalement répondu présent malgré une ultime défaite, "C'était forcément une semaine un peu plus compliquée que la précédente, mais on a essayé de faire front au maximum, on a essayé de préparer ce match et d'y mettre le plus d'engagement possible, assurait à Canal + Théo Attissogbé, qui aura vécu une première expérience singulière du groupe France. C'est sûr que ça n'a pas été la préparation la plus facile mais je suis fier du groupe, fier d'avoir pu faire mes deux premiers matches avec cette équipe et fier d'avoir pu participer à cette tournée."

Alors que les joueurs et le staff vont désormais pouvoir tourner la page sportive de cette saison 2023-2024, ce chapitre argentin n'est, lui, pas tout à fait achevé. Une nouvelle audience aura lieu après une période de dix jours durant laquelle les avocats de Hugo Auradou et Oscar Jegou, ainsi que celui de la plaignante vont tenter de réunir des preuves.