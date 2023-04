Rugby : Philippe Chauvin, père endeuillé d’un jeune joueur, veut sécuriser la discipline

Philippe Chauvin a perdu un fils de 18 ans, victime d’un choc violent lors d’un match de rugby. Aujourd’hui, il souhaite alerter sur les risques encourus et sur les sanctions, qu’il juge dérisoires lors de plaquages dangereux.

Depuis plus de quatre ans, Philippe Chauvin veut comprendre pourquoi son fils est mort sur un terrain de rugby. Nicolas Chauvin, jeune espoir du Stade Français, était en déplacement à Bordeaux (Gironde) en décembre 2018. "À la cinquième minute, Nicolas attend un ballon qui ne vient pas suffisamment vite. Et reçoit deux défenseurs lancés depuis une dizaine de mètres qui viennent le percuter, certainement trop haut puisque ça se termine avec un arrachement de la deuxième vertèbre cervicale, et un arrêt cardiaque consécutif à un choc à la moelle épinière", raconte Philippe Chauvin.

Sensibiliser les instances du rugby

Nicolas Chauvin, 18 ans, décédera trois jours plus tard à l’hôpital. Son père a porté plainte contre X pour homicide involontaire. Il a vu et revu les images du choc, puis monté un dossier pour sensibiliser les instances du rugby. En vain. "Attendre simplement que la justice tranche, je trouve que c’est un peu trop facile pour le ministère des Sports ou pour la Fédération française de rugby", juge-t-il. Ancien joueur amateur, Philippe Chauvin a initié son fils et ses deux frères au ballon ovale. S’il regarde encore des matchs, il tremble devant certains contacts.