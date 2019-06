VIDEO. Rugby : les supporteurs en route pour la finale du Top 14

Du Puy-de-Dôme ou de Haute-Garonne, en train ou en bus, c'est la grande montée vers la capitale. Clermont retrouve Toulouse en finale pour la cinquième fois. Une finale rêvée entre le premier au classement, Toulouse et son dauphin, Clermont. "Les finales contre Toulouse c'est toujours particulier (...) parce que c'est un club qu'on apprécie, c'est un club historique et puis on a toujours perdu contre eux, mais là ça va être la bonne", se rassure un supporter clermontois.

Sept ans d'attente pour Toulouse

Toulouse, la ville rose, vit le temps d'un weekend en rouge et noir. Un écran géant et un terrain de rugby occupent la place du Capitole. Pour les chanceux qui ont pu obtenir le billet du stade de France, un train entier et une vingtaine de bus ont été affrétés. Après sept ans d'attente, les supporters ne veulent pas manquer cette nouvelle finale. Les Toulousains rêvent de voir leur club décrocher un 20e Bouclier de Brennus. Réponse samedi 15 juin à 20h45.