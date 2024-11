Rugby : le XV de France l’a emporté face aux All Blacks

Après un combat acharné sur le terrain, la France l’a emporté face à la Nouvelle-Zélande, samedi 16 novembre. Les Bleus ont arraché la victoire d’un point, dans un Stade de France en fusion.

Samedi 16 novembre au Stade de France, la joie a submergé joueurs et supporters. Le XV de France a battu les All Blacks pour la troisième fois de suite. "Gagner les All Blacks, c’est toujours spécial", a rappelé Antoine Dupont, le capitaine de l’équipe, à l'issue du match. Le haka des All Blacks a d’abord donné le ton de la rencontre à suspense. La première mi-temps a été dominée par les Néo-Zélandais avec un premier essai marqué à la 9e minute, puis un autre à la 27e.

30 à 29

Une épreuve de force plus tard, Romain Buros, pour sa première sélection, a fait sonner l’heure de la révolte. Au retour des vestiaires, les Bleus ont résisté, faisant exulter la foule. Sur une passe de Thomas Ramos, le jeune Louis Bielle-Barrey est parti dans une course folle, portant les Bleus à 24-17. Les Bleus ont finalement conservé un point d’avance et l’ont emporté 30 à 29. Le XV a désormais cinq jours pour se reposer avant la rencontre avec l’Argentine, vendredi.

