Rugby : le demi de mêlée Morgan Parra fait son retour dans le XV de France, plus de deux ans après sa dernière sélection

Cela faisait plus de deux ans qu'il n'avait pas été sélectionné. Le demi de mêlée Morgan Parra a été retenu par le nouveau sélectionneur du XV de France, Jacques Brunel, pour préparer le Tournoi des six nations, mercredi 17 janvier. La dernière cape du joueur de Clermont, âgé de 29 ans, remonte au 17 octobre 2015 et la déroute des Bleus en quarts de finale de la Coupe du monde face à la Nouvelle-Zélande (13-62).

Pour sa première liste depuis sa prise de fonctions le 27 décembre en remplacement de Guy Novès, Brunel a également retenu le jeune ouvreur de Bordeaux-Bègles Matthieu Jalibert, âgé de 19 ans. Mais pas l'ouvreur François Trinh-Duc ni le numéro 8 Louis Picamoles, deux éléments expérimentés. "J'ai choisi les hommes qui paraissent le plus en forme en ce moment", a justifié le nouveau sélectionneur.

Voici la liste des 32 joueurs convoqués par le sélectionneur Jacques Brunel et ses adjoints Julien Bonnaire, Sébastien Bruno et @ElissaldeJB, pour le premier match du tournoi des #6Nations contre l'Irlande. #soutiensleXV #FRAIRL pic.twitter.com/SipXmK1Rt6 — FF Rugby (@FFRugby) 17 janvier 2018

Figure également dans cette liste le centre Mathieu Bastareaud, pourtant sous le coup d'une suspension pour des propos homophobes tenus dimanche dernier avec Toulon en Coupe d'Europe. Il devrait être fixé dans la journée.