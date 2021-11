Rugby : l'AS Bayonnaise déclare forfait pour toute la saison après la grève de ses joueuses

Mardi 16 novembre, le conseil d'administration de l'AS Bayonnaise a décidé de déclarer forfait pour toute la saison d'Elite 1 Féminine, rapporte France Bleu Pays Basque. Une décision radicale, survenue après une mobilisation des joueuses pour dénoncer leurs conditions d'entraînement.

Le dimanche 7 novembre, elles avaient refusé de jouer la rencontre de Coupe de France contre le Stade Toulousain, et avaient évoqué "un manque d'effectif évident qui ne leur permet pas de s'entraîner dans des conditions admissibles", et qui mettait en danger leur intégrité physique.

"On se retrouve avec trois premières lignes, dont une qui n’est pas formée à ce poste et une qui évolue au niveau fédéral. Jouer en Elite 1 peut mettre en danger leur intégrité physique", expliquait il y a peu la joueuse Brandy Cazorla à franceinfo: sport.

Un vote du conseil d'administration (dix-huit voix pour, une abstention) a entériné la décision, d'après France Bleu Pays Basque. "Les joueuses ont voulu se rebeller" ; "c'est l'institution ASB et toute l'histoire de ce club de la rive droite qui ont été mises en danger", ont indiqué les dirigeants du club au média local.

"Comment peut-on agir si rapidement ?", a déploré sur Twitter la joueuse internationale française Lénaïg Corson.

Comment peut on agir si rapidement ?

J’imagine la frustration et l’incompréhension des joueuses de l’ @asbayonne !

Demander des moyens légitimes pour jouer au meilleur niveau français et se retrouver au plus bas niveau sur une décision… @avironrugbypro @FranceRugby HELP ! https://t.co/F93v7yW6Qj