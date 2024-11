Rugby : l'Angleterre et l’Australie assurent le spectacle, les All Blacks sont en forme avant d’affronter le XV de France

D’autres matchs de rugby avaient lieu samedi 9 novembre en dehors de celui du XV de France contre le Japon. L’Angleterre recevait l’Australie dans un match spectaculaire, et de son côté, la Nouvelle-Zélande a maîtrisé l’Irlande.

Du grand spectacle entre les Anglais et les Australiens samedi 9 novembre. 79 points marqués entre les deux équipes, dix essais au total et à l’arrivée une grosse frustration pour le XV de la Rose. À deux minutes de la fin, l'Angleterre pensait mettre fin au suspense et s’imposer sur ses terres face aux Australiens. Malheureusement pour eux, une dernière action collective de grande classe de la part des Wallabies vient donner la victoire à l’Australie. Score final 37 - 42.

Les All Blacks dominants

Face à des Irlandais revanchards, ce sont bel et bien les Néo-Zélandais qui se sont imposés samedi 9 novembre. Pourtant, les Irlandais étaient devant avant la pause grâce à Josh Van der Flier. Les All Blacks s’imposeront tout de même 23 à 13 grâce à un jeu au pied de qualité et un essai signé Will Jordan. Le XV de France est prévenu à une semaine de la rencontre face aux All Blacks.

