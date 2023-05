Rugby : l'ancien président de la Fédération française Bernard Lapasset est mort

Il avait également présidé la fédération internationale de rugby entre 2008 et 2016.

L'ancien président de la Fédération française de rugby (FFR) Bernard Lapasset est mort, mardi 2 mai au soir, à l'âge de 75 ans, a appris mercredi 3 la direction des sports de Radio France, de sources concordantes. Le Tarbais a consacré sa vie entière au sport et au rugby, dont il a été un dirigeant emblématique. Il a été tour à tour dirigeant de la FFR de 1991 à 2008, puis de la fédération internationale World Rugby, avant de co-présider à partir de 2015 le comité de candidature pour les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, en binôme avec Tony Estanguet.

C'est tout d'abord dans le rugby que cet ancien haut fonctionnaire des douanes, héritier d'Albert Ferrasse, laisse son empreinte. Bernard Lapasset est à l'origine de la professionnalisation du rugby en France. Un grand virage entrepris en 1995 qu'il a mené sous les quolibets et les insultes. Viendra ensuite Marcoussis, la création du centre national des équipes de France, puis la première Coupe du monde organisée en France, en 2007. Et si dans un peu plus d'un an, on pourra suivre des matchs de rugby à 7 aux Jeux olympiques, ce sera encore parce que Bernard Lapasset, fin stratège, s'est battu pour que la discipline y fasse son grand retour.

"Une perte immense"

Tony Estanguet rend hommage à Bernard Lapasset sur Twitter et décrit "une perte immense", saluant un "dirigeant sportif hors norme". "Épicurien, altruiste et bienveillant, je mesure la chance que j'ai eue de grandir à ses côtés", s'émeut le président du Comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024.

La ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castera, salue sur Twitter "un grand amoureux du sport et l'un de ses meilleurs ambassadeurs".