Rugby : Fabien Galthié n'est plus le manager de Toulon

Faisant les frais d'une saison laborieuse, il est remplacé par l'ex-Rochelais Patrice Collazo.

Après une saison difficile, le RCT renouvelle son staff. Le Racing Club de Toulon a annoncé, mercredi 6 juin, le départ de son manager, Fabien Galthié, en place depuis une saison. L'ancien demi de mêlée des Bleus sera remplacé par l'ex-Rochelais Patrice Collazo.

Fabien Galthié, qui paye deux éliminations précoces en quarts de finale de Coupe d'Europe et en barrages du Top 14, est le cinquième manager à quitter ce poste de gré ou de force en deux ans, après Bernard Laporte, Diego Dominguez, Mike Ford et Richard Cockerill. Il restera toutefois au club pour intervenir sur la formation et "prendre en charge une équipe de jeunes", selon le club.

Collazo, passé de la Pro D2 à l'Europe

Patrice Collazo, parti de La Rochelle après l'avoir fait passer de la Pro D2 à la Coupe d'Europe en sept saisons, sera épaulé de Juan Martin Fernandez Lobbe et Sébastien Tillous-Borde, encore sur le terrain il y a quelques semaines. Fernandez Lobbe sera chargé de la défense et de la touche et Tillous-Borde des arrières.