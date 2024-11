Rugby à 7 : depuis le titre olympique aux Jeux de Paris 2024, les Français plus exposés et déjà tournés vers Los Angeles 2028

Pour la première fois, l'intégralité du circuit mondial de rugby à 7, à commencer par le tournoi de Dubai, est diffusée à la télévision et en clair, sur la chaîne L'Equipe. L'an passé, seuls quelques tournois avaient eu le droit à une retransmission en France, et uniquement quand Antoine Dupont jouait. La médiatisation franchit donc un pas supplémentaire, se réjouit Jérôme Daret, le manageur des équipes de France, ancien sélectionneur des champions olympiques : "Il y a eu un avant JO et un après JO. Beaucoup de gens demandent désormais à voir du rugby à 7, c'est de bon augure et une super opportunité pour continuer à faire valoir ce jeu !"

Jérôme Daret, été élu cette semaine meilleur entraîneur du monde, espère pouvoir ainsi toucher un public plus large pour une discipline qui, malgré le sacre olympique, continue de grandir dans l'ombre du rugby à 15 : "Le fait d'être télévisé va bien sûr contribuer à donner de l'appétence aux jeunes, aux enfants, à une diversité de populations qui peuvent s'intéresser au rugby d'une manière différente. C'est une ouverture au monde incroyable."

Los Angeles 2028 en ligne de mire

Leur changement de statut depuis juillet et leur médaille d'or qui a en tout cas aiguisé l'appétit des septistes tricolores, à l'image d'Antoine Zegdhar et Varian Pasquet, deux des champions olympiques du voyage à Dubai : "L'expérience olympique a un goût de 'reviens-y', affirment-ils de concert. Gagner une fois c'est faisable, mais rester au top c'est très difficile. Donc c'est hyper motivant." Manière de dire qu'après Dubai, tout le monde est déjà tourné vers les Jeux de Los Angeles, avec un groupe à reconstruire avec de jeunes joueurs et un tout nouveau sélectionneur : Benoît Baby, qui découvre le rugby à 7.



"Ce qui m'a le plus surpris, dit-il, c'est la capacité des joueurs à garder la bonne humeur et le sourire sur la durée d'un tournoi. Les musiques, les danses... Autant de choses qui pourraient basculer sur du rugby à 15 !" Cette ambiance à part dans le sport professionnel est donc maintenant à découvrir à la télévision.