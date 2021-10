Top 14 : le RC Toulon se sépare de son manager Patrice Collazo après un début de saison raté

La lourde défaite face à son ancien club de La Rochelle (39-6, dimanche) aura eu raison du destin de Patrice Collazo sur la rade. Le RC Toulon, 13e au classement du Top 14, a annoncé mardi 26 octobre dans un communiqué laconique la fin de sa collaboration, "d'un commun accord", avec son manager.

Avant-dernier au classement, avec seulement deux victoires en huit journées de championnat, le triple champion d'Europe et quadruple champion de France connaît un début de saison aux antipodes de ses standards habituels. "On n'y est pas en touche, on n'y est pas en mêlée, on n'est pas prêt dans l'engagement", avait reconnu l'ancien pilier international après la rencontre de dimanche face aux Rochelais, concédant avoir "mal à la tête" en regardant le classement de son équipe.

Lié au club jusqu'en 2025

Né à La Seyne-sur-Mer (Var), dans la banlieue de Toulon, Collazo n'a porté qu'une seule saison le maillot toulonnais dans sa carrière de joueur, lors de la saison 1995-1996, avant de faire la majeure partie de sa carrière loin de la rade, et notamment dans le club anglais de Gloucester pendant cinq ans.

Ex-entraîneur de La Rochelle, qu'il avait fait monter en Top 14 en 2014, Patrice Collazo avait rejoint Toulon à l'été 2018 pour un contrat de trois saisons. Finaliste du Challenge européen, la petite coupe d'Europe, en 2020, le RC Toulon n'a plus disputé de finale du championnat de France depuis 2017 et sa défaite contre Clermont. En juillet 2020, le Président Bernard Lemaître avait renouvelé sa confiance en son manager, en paraphant une prolongation de contrat de quatre ans. Fait peu habituel dans le monde du rugby professionnel.

Le Président prendra la parole vendredi

Les Rouge et Noir seront conduits par James Coughlan pour la préparation de son prochain match de Top 14, à domicile contre Biarritz. Le nom du successeur de Collazo n'a pas encore été dévoilé. Le président du club varois, Bernard Lemaître, donnera une conférence de presse vendredi 29 octobre à 09h30.