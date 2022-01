Champions Cup : Montpellier humilié au Leinster… Ce qu’il faut retenir des matchs de la 3e journée dimanche

Après le faux-pas de Toulouse en Angleterre et les victoires de La Rochelle et du Racing samedi, c’est au tour de Montpellier, de l’Union Bordeaux Bègles et de Clermont, dimanche 16 janvier, de s’écharper pour préserver leurs chances de qualification en huitièmes de finale de Champions Cup. Retour sur les résultats des joutes de la troisième et avant-dernière journée des phases de poules.

Défaite historique de Montpellier contre le Leinster

La défaite sur tapis vert concédée contre Montpellier à l’aller sur décision de l’EPCR leur était restée en travers de la gorge. Les Irlandais du Leinster se sont empressés de remettre les choses à leur place. Le quadruple champion d’Europe, et prétendant au titre final, a étrillé sans grande surprise une équipe héraultaise profondément remaniée en s’imposant (89-7, 13 essais à 1). Montpellier, vainqueur de la Challenge Cup la saison passée, a concédé la plus lourde défaite de son histoire en Coupe d'Europe.

Cinq semaines que le Leinster, durement touché par le coronavirus, n’avait pas joué, il est peu de dire que les Irlandais en avaient des fourmis dans les jambes. Propre en conquête, dominateur dans les impacts, le dauphin de Rugby Championship a étouffé son adversaire (77% d’occupation, 60% de possession et deux essais en dix minutes). Grâce à un jeu de passes après contacts de grande classe, il lui a fallu moins d’une demi-heure pour embarquer le bonus offensif et se mettre définitivement à l’abri (24e, 28-0).

Si les Irlandais ont fait un grand pas vers la qualification en huitièmes de finale, les joueurs de Philippe Saint-André ne sont pas mathématiquement éliminés. Il faudra néanmoins réaliser un exploit lors de la réception d’Exeter, qui les avait fessés à l'aller (42-6).