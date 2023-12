"Modérer la qualité des hôtels où l'on va" : face au lourd déficit de la Fédération française de rugby, son président veut des économies "partout"

Florian Grill l'avait annoncé lors de son entrée en fonction cet été, il l'a confirmé lors d'une Assemblée générale à Marcoussis samedi 16 décembre : la Fédération française de rugby est dans le rouge. Nous vivons "au-dessus de nos moyens", constate le président de la FFR, qui souligne un déficit d'exploitation de 40 millions d'euros sur les saisons 2022-2023 et 2023-2024.

Deux décisions plombent les comptes de la FFR. D'abord, il y a cette convention avec le Stade de France qui ne compense pas le manque à gagner quand les Bleus doivent jouer hors de l'immense enceinte de Saint-Denis. Or, l'hiver prochain justement, lors du tournoi des Six nations, les Tricolores iront à Marseille, Lille et Lyon, puisque le Stade de France est en travaux avant les Jeux olympiques. Le président de la Fédération a fait les comptes : "Pour nous, c'est un manque à gagner d'à peu près deux millions d'euros par match puisqu'il n'y a pas les mêmes jauges dans les stades de province, il n'y a pas la même capacité à vendre des hospitalités."

Les hospitalités justement, ces services proposés aux invités VIP, voilà l'autre décision qui grève le budget du rugby français. La société qui a organisé la Coupe du monde en France les a bien vendues, mais les a achetées trop cher à l'instance du rugby mondial. Résultat : 13 millions d'euros de perte, et la fédération, en tant qu'actionnaire, doit en absorber une partie.

"Huit à dix millions d'euros" d'économies tous les ans

Il y a donc urgence à réduire les dépenses, défend Florian Grill. "Les économies, on les chiffre à huit à dix millions d'euros tous les ans", dit-il, assurant vouloir en faire "partout".

"On ne va pas couper dans les moyens humains mis à disposition de l'équipe de France parce qu'on n'est pas fous. Les Bleus, c'est 80% de nos revenus." Florian Grill, patron de la FFR à franceinfo

"Par contre, on peut faire des stages à Marcoussis au lieu de les faire un peu partout en France, suggère le président. On peut modérer la qualité des hôtels dans lesquels on va." Florian Grill espère aussi augmenter le nombre de partenaires et de licenciés afin de redresser la barre d'ici deux ans. Sous peine de se retrouver, dans le pire des scénarios, en dépôt de bilan.