Le rugbyman Mathieu Bastareaud suspendu trois semaines pour des propos homophobes

Le centre international de Toulon manquera donc le match du XV de France face à l'Irlande. Mathieu Bastareaud, le 9 décembre 2017, lors du match du Racing Club de Toulon contre Bath à Toulon. (BERTRAND LANGLOIS / AFP)

Son injure homophobe va lui coûter cher. Le rugbyman Mathieu Bastareaud a été suspendu trois semaines pour avoir lancé à un adversaire lors d'un match : "Putain de pédé !" L'European Professional Rugby Club, organisateur de la Coupe d'Europe, au cours de laquelle l'insulte a été proférée, a annoncé la décision de sa commission de discipline, mercredi 17 janvier.

L'insulte avait fusé dans la bouche du centre de Toulon, lors d'un accrochage avec le deuxième ligne italien de Trévise Sebastian Negri à la fin du match de Coupe d'Europe, remporté par le Racing Club Toulon (36-0). Après la rencontre, Mathieu Bastareaud s'était rapidement excusé sur Twitter.

Bonsoir tout le monde,

Je tiens à m’excuser de ma réaction aux insultes du joueur Italien.

J’ai mal réagi en répondant à sa provocation, j’en suis sincèrement navré pour les personnes que j’ai pu blesser. — Mathieu Bastareaud (@BastaOfficiel) 14 janvier 2018

Le joueur toulonnais ne pourra donc pas participer aux deux prochains matchs avec son équipe, dont il est le capitaine depuis le début de saison. Il va rater le déplacement décisif, en vue de la qualification pour les quarts de finale, à Llanelli (Pays de Galles), ainsi que la réception de Bordeaux-Bègles le 27 janvier en Top 14. L'international ne sera pas non plus au premier match du Tournoi des six nations face à l'Irlande le 3 février : il ne pourra retrouver les Bleus que pour leur déplacement en Ecosse, le 11 février.