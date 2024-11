Deux jours après la fin d’une tournée d’automne à trois victoires des Bleus, Fabien Galthié, le coach de cette équipe invité de Stade 2, fait le bilan des succès obtenus successivement face au Japon, à la Nouvelle-Zélande et à l’Argentine. Il revient aussi sur l'année écoulée et le nouveau cadre de vie du XV de France.

Deux jours après la victoire du XV de France face à l'Argentine, le sélectionneur Fabien Galthié était présent sur le plateau de Stade 2, dimanche.

Deux jours après la victoire rugueuse face à l'Argentine pour conclure sa tournée d'automne, le sélectionneur du XV de France, Fabien Galthié, était de passage sur le plateau de Stade 2. Il est revenu sur l'année des Bleus, avec une deuxième place au tournoi, des problèmes extra-sportifs, et trois victoires pour finir. "Depuis que je suis sélectionneur, il n'y a pas une année pas compliquée. Le Tournoi était très difficile, on va chercher la deuxième place. La tournée en Argentine était très complexe, avec un fait divers qui nous a perturbés, on la gagne. Sur 11 matchs, on a deux défaites, soit 80% de victoires malgré un environnement difficile, une équipe qui doute et la complexité de ce niveau", a rappelé le sélectionneur.

Il est également revenu sur l'affaire Jégou-Auradou, et pour laquelle il estime que l'accompagnement après les matchs est aussi essentiel que celui avant. "Aujourd'hui, les joueurs ont besoin d'être accompagnés dans la préparation d'un match, mais aussi après, dans la récupération. Parfois on a négligé cet accompagnement. On se prépare à renverser des montagnes et quand le match s'arrête, il faut s'arrêter et on rentre dans la vraie vie. C'est un travail qu'on fait avec les joueurs, les éducateurs et avec le rugby français", a conclu le sélectionneur des Bleus.