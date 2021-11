France-Nouvelle-Zélande : blessés, Julien Marchand et Sekou Macalou libérés par le staff du XV de France, comme Thomas Ramos

La valse des taxis a repris à Marcoussis (Essonne) et deux titulaires du dernier match face à la Géorgie en font les frais, mercredi 17 novembre. Tous deux blessés, Julien Marchand et Sékou Macalou, figurent sans surprise dans la liste des 14 joueurs remis à disposition de leur club pour ce week-end de doublon avec le Top 14.

Voici la liste des 14 joueurs mis à disposition de leurs clubs, dans le cadre de notre convention avec la @LNRofficiel, avant le match de samedi contre la Nouvelle-Zélande. #XVdeFrance #NeFaisonsXV — France Rugby (@FranceRugby) November 17, 2021

L'arrière du Stade Toulousain Thomas Ramos fait une nouvelle fois partie des quatorze joueurs renvoyés dans leur club. Tout comme Killian Géraci, Donovan Taofifenua et Day Priso notamment. Au contraire, et pour la première fois depuis le début de cette tournée, l'arrière rochelais, Brice Dulin, reste dans le groupe des 28 pour préparer la rencontre face aux All Blacks. Demain, le staff du XV de France annoncera la composition de l'équipe qui affrontera les All Blacks samedi.

Les 14 renvoyés dans leurs clubs

Pierre-Henri Azagoh (Stade Français), Alexandre Bécognée (Montpellier), Ibrahim Diallo (Racing 92), Killian Géraci (LOU), Sekou Macalou (Stade Français), Julien Marchand (Stade Toulousain), Dany Priso (Stade Rochelais), Pierre-Louis Barassi (LOU), Romain Buros (Union Bordeaux Bègles), Yoram Moefana (Union Bordeaux Bègles), Thomas Ramos (Stade Toulousain), Vincent Rattez (Montpellier), Donovan Taofifenua (Racing 92), Tani Vili (Clermont Auvergne)