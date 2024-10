Disparition en mer du rugbyman Medhi Narjissi : les parents dénoncent la "lâcheté" de l'encadrement "de ne pas prendre ses responsabilités"

"On va se battre avec la justice pour que tout le monde ait sa charge de responsabilité", affirme Valérie Narjissi, la mère du rugbyman Medhi Narjissi disparu en mer en août en Afrique du Sud, vendredi 4 octobre, au micro de France Bleu Occitanie. Cette déclaration intervient alors que Robin Ladauge, le préparateur physique et Stéphane Cambos, le manager de l'équipe des U18, présents le jour de l'accident, se renvoient la balle de leur responsabilité dans la disparition du jeune homme. La Fédération française de rugby demandait la révocation de tous les encadrants de l'équipe dans un rapport publié en septembre.

"Ce qui est déguelasse, lâche et honteux, c'est de ne pas assumer leur responsabilité dans le drame qui s'est passé", estime Djalil Narjissi, le père de Medhi Narjissi, qui pointe du doigt l’ensemble de l'encadrement tricolore. "Ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent dans les médias cela ne changera rien au film d'horreur que nous vivons. On n'a plus notre Medhi", regrette, de son côté, Valérie Narjissi. "Ce sont des gens à qui Medhi faisait confiance et ils ne le respectent même pas", s'indigne-t-elle.

"Mon but c'est que la justice fasse son travail"

"Le problème est de savoir pourquoi cet endroit a été choisi et comment cette décision a été prise", souligne l'avocat de la famille, Me Edouard Martial. "Mon but c'est que la justice fasse son travail même si cela ne nous ramenra jamais notre fils", affirme la mère du rugbyman.

Le 7 août, Medhi Narjissi, joueur du Stade toulousain, en déplacement en Afrique du Sud pour disputer l’International Series avec l’équipe de France masculine des moins de 18 ans, a disparu, emporté par l’océan, alors que ses coéquipiers et lui effectuaient une séance de récupération organisée par l’encadrement de l’équipe sur la plage de Dias Beach, au cap de Bonne Espérance.