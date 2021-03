DIRECT. Tournoi des six nations : l'Angleterre égalise contre la France à Twickenham

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #RUGBY

: By Jove ! L'Angleterre prend les commandes à la faveur d'une pénalité d'Owen Farrell, impeccable jusque là (alors qu'il a été très critiqué sur les précédents matchs). 10-7 pour les Anglais, 15e.

: Ah zut, les Anglais ont bien vu la faiblesse de la défense à droite

: Toujours pareil... Thomas fautif....C'est le Mbappé du XV : excellent finisseur, très mauvais défenseur.

: @Franck Pour les Français, on se dit que c'est l'année ou jamais de réussir un Grand Chelem une année impaire, où sont programmés les déplacements en Angleterre en Irlande. On l'a vu en Irlande il y a un mois, c'est quand même plus facile de gagner dans un stade vide que face à une foule déchaînée.

: Sans rien enlever à la qualité sportive ne peut-on pas dire que depuis l'apparition du covid, les équipes ne jouent plus vraiment à l'extérieur ni réellement chez elles?

: pour une fois, ce ne sont pas messieurs les anglais qui ont tiré les premiers...

: Élémentaire mon cher Watson ! Lui s'appelle Anthony, il joue à l'aile pour le XV de la Rose, et il vient d'aplatir dans l'en-but français après une séquence de fixation de la défense française devant ses poteaux. Les Français ont tiré les premiers, les Anglais ont réagi après 10 minutes .

: 30e sélection, 9e essai, et clairement l'impression que c'est LE joueur français qui aurait sa place dans un XV mondial.

: Antoine Dupont, alias french flair, a encore frappé ... superbe entame de match

: Fallait pas être en retard à Twickenham !!!

: Royal 😉

: 1mn de jeu, un essai, c'est bien parti pour nos bleus @

: Bim, bam, boum, une minute de jeu et déjà un essai pour les Bleus ! Une percée de Vakatawa, la vitesse de Teddy Thomas et l'incroyable capacité d'Antoine Dupont à être toujours là au bon moment pour conclure ! 7-0 pour les Bleus, départ canon pour les Bleus !

: C'est parti pour cet Angleterre-France dans un stade de Twickenham vide et silencieux.

: S'il y avait une nette baisse de régime, pas sûr que le staff aurait titularisé tel ou tel joueur touché par le Covid. En revanche, il y a un risque que nombre de joueurs manquent de rythme, beaucoup n'ont pas joué depuis près d'un mois à cause du report du match face à l'Ecosse puis la période d'isolement qui a suivi.

: Bonjour Pierre, les joueurs touchés par le Covid ne risquent-ils pas d'être moins performants ?

: @cdn L'Écosse avait mis fin à près de 40 ans de disette en s'imposant à Twickenham le mois dernier. Mais il se pourrait bien que cela pique au vif le XV de la Rose...

: On espère un scénario à l'écossaise pour le XV de France !

: On en a l'habitude désormais, ce drôle de protocole sanitaire avec les joueurs espacés d'un mètre pour les hymnes (avant de se frotter pendant 80 minutes).

: Allez les Bleus!

: Et si nous osons l'improbable cher Pierre 28 - 28... tout le contraire d'un match nul tant nous aurions une partie folle de suspens!

: A quelques minutes du "Crunch", pour rappel, la composition du XV de France.

: Sauf erreur de ma part, l'Écosse n'a jamais brillé non plus dans le Tournoi des six nations (sa meilleure performance étant une troisième place) et on ne se pose pas la question de sa présence.

: Tous les chemins menaient à l'essai cet après-midi à Rome et le pays de Galles en a profité pour balayer les locaux 48-7 (7 essais à 1). C'est la quatrième victoire et le troisième succès avec bonus du XV du poireau qui s'impose comme un sérieux candidat au Grand Chelem.



Pour l'Italie, c'est une 31e défaite de suite dans le tournoi. Ouch, ça pique.





: La dernière victoire des Bleus en Angleterre remonte à 2005. Je m'en rappelle très bien, pour l'avoir suivie dans un pub lors de mon année Erasmus outre-Manche. Dimitri Yachvili avait marqué tous les points au pied des Bleus pour une victoire étriquée (18-17 alors que les Anglais menaient 17-6 à la pause). Je me rappelle n'avoir pas fait de vieux os après le coup de sifflet final :-)

: Perso, je vois une victoire anglaise 32 à 18.

: J annonce 32 à 27 pour les bleus !! Et y a intérêt à me répondre méga rapidement où je m énerve !!:)

: Bonjour Pierre. Allez, une bonne heure avant le coup d'envoi, peut-on démarrer le jeu des pronostics pour ce match tant attendu ? Pour ma part, et parce que je suis toujours un incorrigible chauvin 😉, je vois, bien sûr, une victoire française. Par contre, de là à penser au bonus offensif, et en considérant une motivation toute particulière de l'équipe du XV de la rose dès qu'il s'agit du coq gaulois, je dirais une courte victoire française : 18-13.

: Difficile pour le score.J’espère pouvoir dire: »Sorry good Game! »à mon pote anglais lundi matin...

: Bien sûr, on espère une victoire des bleus, mais il faudra se méfier des épines de la Rose. 28-20 pour la France 🇲🇫

: It's tea time and pronostic time too !

: Rees-Zammit, ça ne rime pas avec "Bip Bip", mais la petite pépite du rugby gallois a du feu dans les jambes pour inscrire le septième essai du XV du Poireau. Une interception, un sprint de 80 mètres et le tour est joué. 48-7 pour les Gallois, peu après l'heure de jeu.

: A une grosse heure du coup d'envoi d'Angleterre-France, c'est le moment de dévoiler les pronostics de la rédaction. Malgré la polémique de la bulle sanitaire, nous voyons tous un succès tricolore à Twickenham face à une équipe anglaise qui a loupé son début de Tournoi. Passion scores serrés : 24-40 pour les Bleus selon Nacer Boubekeur, 31-20 pour Vincent Colas quand je vois un 28-26 pour les Bleus (avec un essai décisif de Baptiste Serin).

: Je ne sais pas vous, mais moi j'y vois plus un baroud d'honneur que l'amorce d'une remontada, tant le XV du poireau se balade.

: Essai italien ! 34/5 pour Galles.

: @Où est l'Italie La question se pose depuis... l'arrivée du pays dans le Tournoi des six nations, mais les alternatives (un système de descente avec le tournoi B, son remplacement par la Géorgie...) n'ont jamais été véritablement envisagées pour des raisons économiques. En revanche, si dans quelques années l'Allemagne ou l'Espagne arrivent à un niveau correct, la question pourra se poser.

: Franchement on se demande ce que fait l'Italie dans le tournoi des six nations ? Il est clair que leur niveau de jeu n'est pas du tout au niveau des autres pays, qui eux ne sont pas au niveau des quatre meilleurs pays du monde. l'Italie n'a pas gagné un match dans le tournoi depuis des années.

: @vousavez10minutes Le bilan n'est pas brillant, on va dire ça comme ça avec 12 victoires, 1 nul et 72 défaites. Les Italiens ont récolté 10 cuillères de bois en 20 participations (et sont bien partis pour en ajouter une nouvelle à leur collection cette année).

: Question : combien de match a gagné par l'Italie depuis sa présence sur le tournoi?