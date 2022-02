DIRECT. Tournoi des six nations : avec trois essais inscrits en première période, les Bleus sont devant l'Ecosse à la mi-temps (19-10)

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #RUGBY

: Et Gael fit le coup.(Désolé)

: Et Fickou qui marque son premier essai depuis longtemps !! 10-17 allez les bleus !!!

: Un peu contre le cours du jeu mais on prend !

: Quel mental de nos Bleus. Ils ont fait profil bas pendant 15 mn et paf, un essai avant la mi-temps !! Allez, on ne lâche rien 👍🇨🇵

: Les Bleus qui ont bafouillé leur rugby choisissent le meilleur moment pour inscrire un essai en coin grâce à Gaël Fickou ! Et Melvyn Jaminet a réglé la mire pour permettre aux Bleus de terminer cette première période avec un flatteur au tableau d'affichage !

: Scottish are the news English ! Ils sont aussi pénibles à jouer que l'étaient les Anglais il y a une quinzaine d'années !

: L'impression que les Bleus ont perdu le fil du match il y a (au moins) vingt minutes demeure...

: Bon Pierre, je vais préparer mon petit kit pour la seconde mi temps : défibrillateur, oxygène,...

: Les Bleus sont passés à deux doigts de la catastrophe juste avant la mi-temps. Un contre écossais qui avait mis dans le vent toute la défense bleue a été arrêté à vingt mètres de la ligne à cause d'un en-avant. Mais quelle frayeur ! , 38e !

: Le public du stade est en feu! Y'a que moi qui trouve qu'on entend mal les commentateurs tant les supporters font du bruit??

: Le temps fort écossais se termine dans l'en-but tricolore ! C'est Rory Darge qui perce la muraille tricolore, après une série de temps de jeu à 5 mètres de la ligne. Le XV du Chardon revient à à la demi-heure de jeu.

: Melvyn Jaminet échappe de peu à un carton jaune après avoir heurté (le genou dans la tête) un adversaire à la lutte sur un ballon aérien. Pour une action similaire, un joueur de l'équipe de France des moins de 20 ans a fini le match en tribunes, hier soir.

: De très belles choses chez les Bleus, gageons que les petites approximations vont s'estomper lorsque nous allons jouer avec le vent en seconde mi-temps.

: Avec cette marseillaise on se croit au Stade de France !!

: Excellente défense ! Elle déstabilise les écossais qui commettent des fautes inhabituelles !

: On s'attendait à un match avec un gros défi physique et une pluie de ballons aériens. Mais lors de ces 20 premières minutes, les Ecossais prennent la marée à cause du jeu de mains des Français. On peut mesurer le niveau de cette équipe tricolore quand on voit à quel point l'Angleterre avait eu du mal à déstabiliser la défense écossaise, il y a trois semaines. 12-3 pour les Bleus.

: ils sont en feu nos p’tits bleus 🇫🇷🇫🇷🇫🇷

: Parfait ce début de match ! Ça fait du bien !

: C'est du grand art.👏👏👏👏👏👏👏

: Départ canon des Bleus qui se confirme ! C'est le petit jeune qui dépanne à l'aile, Yoram Moefana, qui conclut une très belle inspiration de Damian Penaud, auteur d'une passe acrobatique avant d'être poussé en touche. Je n'ai pas eu le temps de vous dire que l'Ecosse avait marqué une pénalité entre deux. 12-3 pour les Bleus au quart d'heure de jeu !

: Mais quel génie cet Antoine Dupont !!!

: Merci Fickou, celui-là, il est grâce à toi ;-)

: Popopopo Super Dupont !!

: Premier essai pour la France, au terme d'une belle action collective conclue par le deuxième ligne Paul Willemse. Tout est parti d'un ballon de récupération des Bleus dans leurs 22 mètres et d'une belle occupation de l'espace pour mettre dans le vent la défense écossaise. Un bonheur n'arrivant jamais seul, l'essai est transformé ! 7-0 pour les Bleus après 10 minutes de jeu.

: Aïe, aïe, aïe, le métronome de l'équipe de France, Melvyn Jaminet vient de louper la première pénalité du match, qui aurait pu permettre aux Bleus de prendre l'avantage au tableau d'affichage. L'arrière tricolore voit son ballon légèrement à gauche des poteaux alors que le coup de pied était idéalement placé. Espérons qu'on ne le regrettera pas à la fin du match., 8e.

: Trois minutes de jeu, déjà quatre mêlées après un coup d'envoi assez baroque des Ecossais. On n'a pas vu trois passes encore dans ce début de match (toujours ).

: On peut dire ce que l'on veut. Les écossais qui chantent chez eux ça a de la gueule.

: Personnellement, je vois un 23-20. Allez les Bleus !

: "Il y a un côté fêtes interceltiques de Lorient", entends-je à la rédaction alors que le très beau Flowers of Scotland (certes, une version a capella d'une balade folk des années 1960) retentit dans la rédaction.



Le coup d'envoi du match vient d'être donné, c'est parti pour 80 minutes ! Ecosse-France 0-0.

: Bonjour Pierre. Aujourd'hui je n'ai pas de pronostic. Toute mon attention est sur Kiev et l'Ukraine. Je regarde quand même le match. Allez France !

: Bonjour Pierre Moi aussi j'ai besoin de me changer les idées, je vois aussi un score serré 7-6 ; 7-6 ; 6-4. Mais qui sont ces Messieurs en blouse blanche ?Que font-ils ici ? 🤣😊

: 37 à 7 pour la France... je suis très confiant :-)

: Le coup d'envoi du match va être donné devant 67 000 spectateurs chauds bouillants, dont de nombreux supporters tricolores qui ont fait le déplacement dans ce temple du ballon ovale. C'est le moment des derniers pronostics (donc celui, facétieux, de @Michael qui a assez peu de chances de gagner).

: Moi je tente un 26-23 pour les Bleus !

: Je suis comme Julie ! La France va gagner avec au moins un beau 30-15! Alea jacta est !

: Victoire France 20-18 ! Exact rappel du match Ecosse-Angleterre !

: Voici les pronostics de la rédaction (qui a besoin de se changer les idées aussi, soyez-en sûrs). Par ordre du plus optimiste au moins confiant : Julie Rasplus nous prédit un beau succès 32-19, Raphaël Godet et Juliette Campion ne voient que trois points d'écart au coup de sifflet final (respectivement 20-17 et 22-19) et, quant à moi, je prédis un score ultra-serré, 25-23 pour les Bleus !

: A noter que le XV de France et le XV du chardon ne sont pas sourds aux bruits des combats venus de l'Est. Voilà ce que viennent de tweeter les fédérations française et écossaise de rugby.

: Un petit coup d'œil au classement du Tournoi après deux journées. Seule la France est encore en lice pour le Grand Chelem.



1- France : 9 points.

2- Angleterre : 6 points.

3- Irlande : 6 points.

4- Ecosse : 5 points.

5- Pays de Galles : 4 points.

6- Italie : 0 points.

: Sur le papier, on pourrait se dire que c'est la réception de l'Angleterre ou le déplacement au Pays de Galles tenant du titre qui paraissent plus périlleux qu'une balade en Ecosse. Détrompez-vous. C'est le XV du Chardon qui a infligé à l'équipe de Fabien Galthié sa plus lourde défaite, et qui avait brisé ses rêves de Grand Chelem en 2021. Hors période Covid, la dernière victoire française en terre écossaise remonte à 2014.

: Bonjour Juliette, bonjour à toutes et à tous ! Nous allons un peu essayer de nous sortir la tête de l'actualité internationale chargée, en parlant ballon ovale. Le XV de France se déplace à Murrayfield, temple du rugby écossais, pour prolonger son rêve de Grand Chelem.





: Mon formidable collègue Pierre Godon nous rejoint dans ce direct pour suivre la troisième journée du Tournoi des six nations ! Bienvenue à lui.