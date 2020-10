DIRECT. Rugby : suivez la rencontre France-Irlande, décisive pour le Tournoi des six nations

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #RUGBY

: Aïe, aïe, aïe, Anthony Bouthier écope d'un carton jaune pour un sauvetage façon basketteur sur un ballon haut irlandais dans l'en-but tricolore. Il envoie le ballon directement en touche, et c'est interdit. Touche intéressante pour l'Irlande en plus.

: Il est incroyable Dupont !! Allez les bleus !

: Ce cadrage débordement monstrueux !! La légende dit que l’irlandais cherche encore où est Fickou !! Allez les bleus !

: Romain Ntamack, toujours aussi précieux au pied (alors qu'on le voit moins dans le jeu) transforme, et ça fait 7-0 pour la France à la 8e minute. Encore 24 points de marqués et on gagne le Tournoi !

: Premier essai français, sur un cadrage-débordement MA-GNI-FI-QUE de Gaël Fickou qui sert Antoine Dupont, qui comme d'habitude rôdait au bon endroit au bon moment ! C'est très bien joué, les Français sont décidément redoutables sur les ballons de contre !



Moins dans la discipline, déjà une pénalité pour l'Irlande, heureusement non convertie par le buteur des verts.

: C'est parti pour ce match France-Irlande, décisif pour une éventuelle victoire tricolore dans le Tournoi des six nations. Il va quand même falloir marquer 31 points de plus que le XV du Trèfle, ce qui ne sera pas une mince affaire.

: C'est le moment des hymnes, qui sonnent étrangement dans un Stade de France vide. Auparavant, une minute de silence avait été observée en mémoire des victimes de l'attentat de Nice.

: 25-21 oui... mais pour la France !

: Si les irlandais ne tuent pas le match, ça peut faire 80 bonnes minutes d'espoir, et en ce moment, ça ferait du bien !!

: 15 à 12.Et le RC Lens européen l'année prochaine !!Bonne soirée !!

: @Waqar Je veux bien jouer, mais je prédis un succès de l'Irlande 25-21 :-/ J'ai peur que l'indiscipline française nous joue des tours, et qu'on se soit vus un peu trop beau après la victoire contre les Gallois, qui ne sont pas dans leur meilleure forme.

: On peut lancer les pronostics ? Victoire des bleus 60-10, ils remportent le tournoi 🥳🥳 (bon j’avoue je n’y crois pas vraiment mais si ça arrive, vous pourrez m’envoyer des fleurs 😊).

: En tous les cas on a envie d'y croire. Ça ferait du bien une nouvelle positive. On a hâte que ce match commence et que ce soit un beau match. Bonne soirée a vous

: 20 heures ! L'heure d'un point sur l'actualité de ce samedi soir.



Un prêtre orthodoxe a été la cible de coups de feu près de son église, en milieu d'après-midi. L'auteur des coups de feu est en fuite, le pronostic vital du religieux est engagé. Le parquet annonce l'ouverture d'une enquête pour tentative d'assassinat. Suivez notre direct.



Les librairies ont obtenu la fermeture des rayons culturels des magasins de la grande distributions et les enseignes comme la Fnac. Mais le bras de fer entre petits commerçants et grandes enseignes n'est pas terminé.



Sean Connery, premier James Bond, inoubliable capitaine Ramius dans A la poursuite d'Octobre rouge et père d'Indiana Jones est mort à l'âge de 90 ans. On revient dans cet article sur cinq de ses rôles cultes.



Les Bleus doivent battre l'Irlande de 31 points pour remporter le Tournoi des six nations. Mission impossible ? Réponse à 21 heures dans ce live.

: Avec la large victoire de l'Angleterre sur l'Italie (34-5à, il faut désormais que la France gagne avec bonus et avec une marge conséquente pour rattraper les Anglais au point-average (ils ont +44 quand nous avons +13). Notez que si l'Irlande gagne, avec bonus, elle terminera seule en tête. Une victoire simple du XV du Trèfle obligerait de nouveau à sortir la calculette (les Irlandais ont +38 au point-average pour l'instant).

: #Rugby Ça va être chaud pour la victoire française. Ça va se jouer à la différence de points globale. Rien n’est impossible même si ça va être compliquée.. 🤞🤞

: Vu que l'Angleterre est en train d'étouffer à petit feu l'Italie (34-5, 5 essais à 1, 72e), on peut craindre que les Bleus ne finissent à une rageante deuxième place.

: Ce ne sera pas cette année le tournoi pour la France !

: Et pendant ce temps, l'Angleterre a passé la seconde face à l'Italie. Deux essais en début de seconde période sont venus corser l'addition pour les Transalpins, désormais menés .

: Pour l'instant, c'est idéal pour les Bleus : l'équipe d'Angleterre est en train de s'embourber en Italie, où elle n'arrive pas à faire la différence (10-5 à la mi-temps). Je rappelle que les Bleus doivent faire un peu mieux que le résultat des Anglais pour remporter le Tournoi des six nations.

La France remportera-t-elle son premier Tournoi des six nations depuis dix ans ? Les Bleus jouent contre l'Irlande ce soir, mais sont tributaires du résultats des Anglais, en train de désosser l'Italie (10-0, 17e).

: Je n'ai pas eu le temps de vous annoncer le début du match entre l'Italie et l'Angleterre que les Anglais ont déjà aplati dans l'embut transalpin. Cinq minutes de jeu, 7-0 pour le XV de la Rose, la soirée s'annonce longue pour les Italiens (et pour les Bleus, qui sont dépendants du score des Anglais pour éventuellement remporter le Tournoi).

: Symbole... l'Ecosse gagne en ce jour de départ de Sean, tellement fier d'être écossais !

: Ils l'ont fait pour Sir Sean Connery ! L'Ecosse a remporté une victoire historique en terre galloise (14-10). Les Ecossais concluent leur tournoi sur une excellente note, alors que les Gallois, qui ont encaissé quatre revers de suite, termineront 5es.

: @Waqar Tout à fait, et à la pause, les Gallois mènent contre l'Ecosse, patrie de sir Sean Connery. A noter que le match n'a pas lieu à Cardiff, car le Millenium Stadium est occupé par des services médicaux contre le Covid-19, et que le capitaine gallois Alun Wyn Jones a battu le record de sélection détenu jusque là par le All Black Richie McCaw.

: Qu’en est-il du match Pays de Galles - Écosse ? A-t-il eu lieu ?

: D'ailleurs, j'en profite pour rappeler les conditions pour que les Français remportent le Tournoi. Attention, c'est technique :



- le cas de figure le plus simple : la France gagne et l'Angleterre ne gagne pas en Italie

- le cas de figure un peu moins simple : la France gagne avec bonus, l'Angleterre gagne sans

- le cas de figure complexe : les deux équipes gagnent avec bonus, mais la France gagne avec une marge supérieure de trois points à celle des Anglais (sous réserve que les Anglais ne marquent pas quatre essais de plus que les Bleus).

: @Grandisl On va commencer par suivre le match des Anglais qui affrontent l'Italie à 17h45. S'ils n'ont pas pu avoir de match de préparation en raison de l'indiscipline de certains joueurs adverses qui ont fait le mur au mépris des règles sanitaires, le XV de la Rose demeure le grand favori de la rencontre.

: Godon, votre mission, si vous l'acceptez, est de faire gagner le Tournoi aux français ce soir.