Vrai ou faux  La Coupe du monde de rugby est-elle écolo ?

Alors que les organisateurs de la Coupe du monde du rugby ont annoncé une compétition verte, les émissions rejetées durant les trajets des supporters demeurent un problème d'ampleur.

L'image a fait le tour des médias et des réseaux sociaux. Les joueurs néo-zélandais sont arrivés à Paris en train pour le match d'ouverture contre la France. Médailles fabriquées à partir de téléphones recyclés, verres réutilisables et tri des déchets, les organisateurs de la Coupe du monde ont un mot ordre, rendre l'événement plus vert. "Les visiteurs étrangers sont ce qui rejettent le plus d'émissions carbone. On les a estimés à 350 000 tonnes de CO2", expliquait Jacques Rivoal, président du comité d’organisation du mondial. Si l’on compare, c'est 17 fois moins que les émissions du mondial de foot au Qatar, mais la Coupe du monde de rugby est-elle vraiment écolo ?



Disparités entre les supporters

Pas suffisamment selon l’étude d’une start-up, qui mesure l'empreinte carbone des entreprises et qui s'est intéressée à la compétition. Elle estime à 640 000 tonnes les émissions de CO2, soit deux fois plus qu'annoncé par les organisateurs. Le gros point noir selon ces experts, ce sont les déplacements. Ils concernent 73,3% des émissions totales du mondial et les trois-quarts sont liés aux trajets des supporters étrangers.



À titre d'exemple un supporter néo-zélandais qui fait l'aller-retour Auckland-Paris, avec au moins une escale, émet 5,5 tonnes de CO2, soit 55 fois plus qu’un supporter anglais. Cette problématique se posera aussi pour les JO 2024, à une échelle encore plus importante.