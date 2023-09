De retour sur le plateau de Stade 2, le journaliste de France Télévisions est revenu, dimanche, sur son amputation, à la suite d'une récidive de son cancer du genou au printemps dernier.

Quelques mois après la récidive de son cancer du genou, Matthieu Lartot était de retour sur le plateau de Stade 2, dimanche 3 septembre. Le journaliste de France Télévisions, qui sera aux commentaires de la Coupe du monde de rugby dès la semaine prochaine, est revenu sur son combat et l'amputation de sa jambe droite, fidèle à sa volonté de témoigner pour sensibiliser. A l'image de ce qu'il fait sur les réseaux sociaux.

"J'ai été amputé en plein mois de juin, donc on a fait toute la rééducation en short. Je n'ai jamais caché la prothèse. J'assume complètement ce côté bionique, j'y ai été confronté pendant deux mois en centre de rééducation, avec d'autres amputés", a confié le journaliste, "Il n'y a aucun tabou, mais il faut pouvoir accepter le regard des autres quand on sort. J'ai toujours eu une jambe très malade, atrophiée, j'ai toujours eu ce regard sur moi, parce que je boitais."

"Si on s'amuse à essayer de cacher son handicap toute sa vie, ça va être fatigant. Je n'ai aucune raison de cacher cela. Il faut pouvoir l'assumer, et vivre au milieu de la société tel qu'on est." Matthieu Lartot à Stade 2

Après être revenu sur son combat, Matthieu Lartot s'est projeté sur la suite, puisque sa vie reprend, après une parenthèse de quatre mois : "On a envie de se lancer à nouveau dans la vie, de la croquer à pleines dents. J'étais dans une vie parallèle jalonnée d'opérations, d'examens, d'angoisse". Une épreuve qu'il a traversée "dans la peau d'un sportif pour revenir aussi vite, aborder ma rééducation avec un mental d'acier. Je voulais être dans les temps pour commenter la Coupe du monde, et on y est. C'était un moteur fabuleux." Il reprendra le cours de sa vie professionnelle dimanche 10 septembre, à Marseille pour le choc entre l'Afrique du Sud et l'Ecosse qu'il commentera avec Dimitri Yachvili.