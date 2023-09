Direct France-Uruguay : suivez le deuxième match du XV tricolore à la Coupe du monde de rugby avec nous

Le plus dur a sûrement été fait. Vainqueure du match le plus important de ce groupe A contre les All Blacks (27-13), l'équipe de France enchaîne, jeudi 14 septembre, face à un adversaire moins redouté : l'Uruguay. Le coup d'envoi a été lancé dans le stade Pierre-Mauroy, à Lille. Suivez la rencontre en direct avec nous.

>> Coupe du monde de rugby : trois choses à savoir sur l'Uruguay avant son match contre le XV de France

• Entretenir la dynamique. Grâce à sa victoire en ouverture de "sa" Coupe du monde, l'équipe de France peut aborder sereinement le reste de la phase de poules face à trois adversaires logiquement plus faibles que la Nouvelle-Zélande : l'Uruguay, la Namibie et l'Italie. Face aux Teors, dix-septièmes au classement mondial, les Bleus auront pour objectif d'entretenir la dynamique et la confiance en s'imposant par un écart le plus large possible.

• Une équipe largement remaniée. Le sélectionneur Fabien Galthié a décidé de faire tourner en majorité son effectif pour cette deuxième rencontre du Mondial. Seuls trois joueurs titulaires contre la Nouvelle-Zélande (27-13) le seront à nouveau contre l'Uruguay : le deuxième ligne Cameron Woki, le centre Yoram Moefana et l'ailier Gabin Villière. La charnière Antoine Dupont-Matthieu Jalibert ne figure pas sur la feuille de match et sera remplacée par Maxime Lucu et Antoine Hastoy.

• Le retour d'Anthony Jelonch. C'est la grande information de la composition du XV de France annoncée par Fabien Galthié : le retour au jeu d'Anthony Jelonch. Victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche lors du dernier Tournoi des six nations, le troisième ligne retrouve le terrain pour la première fois, six mois et huit jours précisément après son opération. Il portera même le brassard de capitaine.