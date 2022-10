Rugby : Claude Atcher révoqué de son poste de directeur général de la Coupe du monde 2023

Après des mois au coeur de la tempête, Claude Atcher a été révoqué de son poste de directeur général de la Coupe du monde 2023, lundi 10 octobre. Cette décision a été prise lors d'un conseil d'administration extraordinaire du groupement d'intérêt public (GIP) France-2023, chargé d'organiser cette compétition qui débute dans moins d'un an.

Déjà mis à pied à titre conservatoire depuis fin août après la dénonciation d'un climat social "extrêmement dégradé" et des "pratiques managériales alarmantes" - soutenue par deux rapports, le dernier signé de l'Inspection du travail -, l'une des figures du rugby français à l'origine de l'obtention du Mondial en France en 2023 (du 8 septembre au 28 octobre 2023) a donc été poussé vers la sortie pour "faute grave" précise sa convocation.

Communiqué - Informations sur la gouvernance de France 2023.



Statement - Information on the governance of the France 2023 Organising Committee.



"Ce rapport de l’Inspection du travail corrobore et complète les éléments du rapport du comité d’éthique du GIP France 2023, remis fin août et restitués lors de la séance du conseil d’administration du 2 septembre, lors duquel la mise à pied à titre conservatoire de M. Claude Atcher avait été ratifiée à l’unanimité des membres fondateurs : Fédération Française de Rugby (FFR), État, Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF), indique le communiqué de l'organisation. Prenant acte des conclusions de ce rapport, le conseil d’administration du GIP France 2023 a décidé de mettre fin au contrat de son directeur général, M. Claude Atcher."

Réuni en urgence, le GIP a procédé à la nomination d'un nouveau directeur général et d'un nouveau directeur général adjoint. La nomination de Julien Collette, qui assurait l'intérim à la tête de l'organisation, a été officialisée, ainsi que celle de Martine Nemecek comme adjointe. "Ces nominations permettront d’assurer la poursuite de la préparation de la Coupe du monde de rugby 2023 avec le plus haut niveau de professionnalisme, dans un climat social apaisé" ajoute le Comité d'organisation.