Reportage "On a battu la France, l'Angleterre et la Nouvelle-Zélande, on est les meilleurs" : on a suivi la finale de la Coupe du monde de rugby avec les Sud-africains

La fête battait son plein samedi soir à Johannesburg, après la victoire des Springboks sur les All Blacks.

Des nuages avaient laissé penser que la pluie allait gâcher la soirée. Finalement, il a plu, mais c'est de la bière qui est tombée du ciel, dans cette fanzone de Johannesburg, où près de 3 000 personnes s'étaient réunies en plein air pour vivre un moment historique ensemble. Et à la fin de la finale de cette Coupe du monde 2023, le samedi 28 octobre, ce sont bien les Sud-Africains qui se sont imposés, et ont remporté leur quatrième titre mondial, le deuxième d'affilée. "Les rois du monde", titrait dans la foulée la presse nationale.

Alors, les supporters sont montés sur les tables comme pour signifier que l'Afrique du Sud est désormais bien installée sur le toit du monde. Elle est tout simplement la nation la plus titrée de l'histoire du rugby. "On a battu la France, l'Angleterre et la Nouvelle-Zélande. On est les meilleurs du monde", exulte un supporter.

"C'est notre quatrième Coupe. Aucun pays n'a jamais fait ça !" Un supporter sud-africain à franceinfo

"Plus forts ensemble"

Les victoires très serrées d'un point contre la France, l'Angleterre et la Nouvelle-Zélande sont vécues comme des leçons pour la nation tout entière. "C'était indécis, mais on a tenu bon. C'est ça l'esprit sud-africain. Il faut qu'on se serre les coudes ! C'est ça dont l'Afrique du Sud a besoin", lance un autre supporter.

"Plus forts ensemble", c'est d'ailleurs le slogan qui a accompagné la Coupe du monde des Springboks. Ce quatrième trophée permet à la société sud-africaine, souvent cloisonnée, de communier. "Peu importe que vous soyez blanc, noir, métisse, Indien, asiatique... On s'en fout !, se félicite cette supportrice. C'est un moment où on se retrouve et on fait la fête ensemble."

Symbole de cette union, l'hymne sud-africain a été chanté par la foule à l'issue de la rencontre. Un hymne en cinq langues qui se termine par un appel à l'unité.