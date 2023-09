Direct Afrique du Sud-Ecosse : les tenants du titre passent un premier test... Suivez le match de la Coupe du monde de rugby dès 17h45

L'Afrique du Sud remet son titre en jeu. Sacrés il y a quatre ans au Japon, les Springboks débutent la Coupe du monde 2023 par une affiche prometteuse face à l'Ecosse, dimanche 10 septembre au stade Vélodrome de Marseille (coup d'envoi à 17h45). Les Sud-Africains, favoris naturels à leur propre succession, vont se frotter à un XV du Chardon en grande forme ces derniers mois. Les Ecossais abordent toutefois ce tournoi dans un rôle d'outsiders de la poule B, le groupe de la mort, où figure un autre grand favori, l'Irlande. Suivez notre direct.

L'Ecosse encore maudite. Une fois encore, les Ecossais sont tombés dans la poule la plus relevée de la compétition. En 2019, ils avaient déjà hérité de l'Irlande et du Japon, pays hôte. Mais le XV du Chardon, actuel cinquième au classement mondial de World Rugby et fort de six victoires sur ses neuf derniers matchs depuis le mois de février (dont une face à l'équipe B du XV de France), a des raisons d'y croire.

Des absences marquantes. Un crève-cœur. Début juillet, l'Ecosse a appris la retraite anticipée de son emblématique capitaine, Stuart Hogg (100 sélections), meilleur marqueur de l'histoire du XV du Chardon (27 essais). Les Sud-Africains ont eux aussi leur lot d'absents, avec trois cadres du sacre de 2019 qui ne sont pas du voyage en France : Handré Pollard, Lukhanyo Am, et Lood de Jager.

L'Afrique du Sud, un favori qui ne dit pas son nom. Depuis leur sacre au Japon, les surpuissants Springboks ont ajouté une nouvelle corde à leur arc avec des trois-quarts nouvelle génération, rapides et créatifs. Ce qui vient encore renforcer la combinaison puissance-vitesse des champions du monde en titre, même si ces derniers brouillent les pistes : "Ce serait totalement stupide de prétendre que nous portons l'étiquette de favori. Nous ne le sommes certainement pas", affirme Rassie Erasmus, directeur du rugby sud-africain, à Rugbypass.