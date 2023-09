Coupe du monde de rugby : Les Bleus ont "lancé un message" à leurs adversaires et "marqué leur territoire", selon Pierre Berbizier

Le XV de France a été au rendez-vous en remportant sa première rencontre de la Coupe du monde contre la Nouvelle-Zélande (27-13), vendredi 8 septembre au Stade de France. L'ancien sélectionneur national Pierre Berbizier a apprécié l'état d'esprit des Bleus.

Le XV de France a réussi son entrée dans la Coupe du monde 2023, en dominant les All Blacks néo-zélandais. Il "a lancé un message à ses adversaires" et "marqué son territoire", a affirmé samedi 9 septembre Pierre Berbizier, ancien sélectionneur du XV de France de 1991 à 1995. "C'est le match parfait pour entamer une compétition", a-t-il estimé. En se prenant un essai d'entrée de jeu par les All Blacks, les Bleus ne se sont jamais affolés : "On sent cette équipe de France très sûre d'elle", a-t-il analysé.

franceinfo : Comment avez-vous trouvé les Français contre les All Blacks ?

Pierre Berbizier : C'est le match parfait pour entamer une compétition. C'est toujours difficile de rentrer dans une Coupe du monde. Les Français ont su maîtriser ce premier écueil. Une première mi-temps difficile et ensuite une montée en puissance. La dynamique des All Blacks s'est inversée. D'ailleurs, quand on regarde le parcours des deux équipes sur ces deux dernières saisons, on voit une montée en puissance des Français et les Blacks qui s'habituent à perdre alors qu'on les croyait invincibles. En tous les cas, leur histoire les rend invincibles. On sent cette équipe de France très sûre d'elle. Elle a su ne jamais s'affoler et tenir ce match, même quand elle a été menée au score.

En tant qu'ancien sélectionneur, quels sont les conseils que vous avez donnés à Fabien Galthié ?

Je lui ai simplement dit qu'une Coupe du monde se gagne sur l'énergie maîtrisée. Une Coupe du monde, c'est une épreuve très, très longue. Il faut savoir capitaliser et optimiser son énergie. Soit on l'optimise, soit on la dilapide. Cette équipe de France gère parfaitement son énergie, même s'il y a quelques coups durs. La blessure de Marchand par exemple [Julien Marchand, victime d'une déchirure dès la 11e minute], c'est un coup dur pour cette équipe de France après Ntamack [Romain Ntamack, absent après une rupture du ligament croisé du genou]. C'est une énergie perdue. Mais on sent cette équipe pleine d'énergie et j'espère qu'elle saura encore monter en puissance.

Le XV de France est-il taillé pour être champion ?

Oui, je crois qu'il l'a démontré. Il a lancé un message à ses adversaires sur ce match d'ouverture. On savait les Français favoris, donc aujourd'hui, ils ont marqué avec cette première victoire, ce premier match, leur territoire et c'est important face à l'adversité de montrer qu'on sera là.

Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans l'attitude des joueurs français ?

Cette sérénité malgré un début de match difficile, avec ce premier essai néo-zélandais. L'entame de seconde mi-temps aussi, où les Néo-Zélandais marquent à nouveau.

Je crois que c'est important de sentir cette force mentale qui habite cette équipe. Le carton jaune des Néo-Zélandais a fait basculer le match. C'est quand même un élément important. On a vu la discipline du XV de France, quatre pénalités seulement concédées contre douze aux Néo-Zélandais. C'est un point fort pour la suite. Ils ont fait la différence là-dessus.