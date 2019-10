DIRECT. Coupe du monde de rugby : l'Angleterre défie la Nouvelle-Zélande, tenante du titre, pour une place en finale

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #RUGBY

: La réponse des Anglais au haka des Blacks ne passe pas inaperçue sur Twitter. Pendant ce temps-là, le XV de la Rose continue de mettre les Néo-Zélandais sous pression.

: Début de match incroyable pour les Anglais ! Après seulement 1min40 de jeu, Tuilagi marque juste derrière la ligne. Owen Farrell transforme .

: C'est parti ! Les Anglais donnent le coup d'envoi du match. Touche pour le XV de la Rose.

: Bonjour Marie-Violette. Je prédis un score lourd, malgré le talent des anglais. 43 à 18 pour les blacks.

: Bonjour à tous. Victoire des anglais, sans aucun doute. Denis

: 30-28 pour l'Angleterre

: Je dirai Angleterre 20 nouvelle Zélande 19 !

: C'est maintenant le moment du fameux haka néo-zélandais. Les Anglais sont positionnés en "V" et ont franchi la ligne médiane pour faire face aux All Blacks. L'arbitre leur demande de reculer, alors que le centre Owen Farrell nargue le XV de la Fougère avec un sourire en coin.

: Une minute de silence a été observée avant les hymnes, en hommage aux 77 victimes japonaises du typhon Hagibis.

: A la rédaction, tout le monde mise sur une victoire de la Nouvelle-Zélande. Je vois les Blacks s'imposer sur le score de 20 à 18, Vincent Matalon prédit un confortable 23-14 et Violaine Jaussent et Camille Caldini pronostiquent 21 points pour les Blacks. Violaine Domon mise sur un score plus serré de 18 à 15 pour les Blacks. Et vous, quels sont vos pronostics ?

: Jetons un œil aux compositions des deux équipes.

: Côté statistiques, les Blacks ont l'avantage. Ils ont remporté 9 des 10 dernières rencontres contre le XV de la Rose. Les deux équipes se sont affrontées une unique fois en demi-finale de la Coupe du monde, en 1995. Les Néo-Zélandais s'étaient facilement imposés sur le score de 45 à 29, grâce notamment à un quadruplé de Jonah Lomu.





: Bonjour Violaine, bonjour à toutes et à tous ! C'est l'affiche de rêve pour les demi-finales : la Nouvelle-Zélande, triple championne du monde et tenante du titre, affronte l'Angleterre. Les deux nations occupent actuellement les deux premières place du classement de World Rugby et affichent plus de 80% de victoires sur la scène internationale.

: Et sans plus tarder je fais une passe à Marie-Violette Bernard qui va suivre la rencontre pour vous dans ce direct.

: Sans présager de l'attitude qu'adopteront les Anglais ce matin, on peut quand même noter que ce sont surtout les Français qui aiment "chatouiller" les All Blacks pendant le haka. Rechanter la "Marseillaise", former le V de la victoire, s'avancer pour faire tête contre tête, montrer ses fesses... . La plupart des initiatives ne passent pas la porte du vestiaire et c'est aussi bien comme ça. C'est ce que je vous raconte ici.





: "Ka Mate ! Ka Mate ! Ka Ora ! Ka Ora !" Coincé entre les hymnes et le coup d'envoi, le haka ne dure qu'une petite minute. Mais il peut rester trèèèès longtemps dans la tête des adversaires. Voilà pourquoi certaines équipes ont déjà osé défier les Néo-zélandais pendant leur danse traditionnelle.

: Il suffit de s'être un jour frotté aux Blacks pour comprendre que le combat physique commence dès le haka.









: Go the All Blacks !!

: Le match aura lieu dans le stade de Yokohama. Les supporters se sont échauffés et sont prêts pour la rencontre.

















: Bonjour Violaine. Ça y est on y est !!!! 1/2 finale Angleterre Nouvelle Zélande. Une finale avant l heure !!! Allez les blacks 😍

: Enfin L'Equipe titre sur le choc sportif du jour : Angleterre-All Blacks, en demi-finale de la coupe du monde. Rose qui pique contre marée noire.







