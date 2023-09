Direct Nouvelle-Zélande-Italie : les All Blacks déroulent contre les Transalpins… Suivez le match de la Coupe du monde de rugby entre les deux adversaires des Bleus

L'Italie, après deux victoires face à la Namibie et l'Uruguay, poursuit son pari fou d'accéder aux quarts de finale de la Coupe du monde de rugby, vendredi 29 septembre, à Lyon, en affrontant la Nouvelle-Zélande, une semaine avant de se mesurer à la France. En cas de défaite, les All Blacks seraient eux éliminés après leur revers contre les Bleus (27-13) lors du match d'ouverture. Suivez la rencontre dans notre direct.

Des retours importants côté néo-zélandais. Triple champions du monde, les All Blacks retrouvent des couleurs et certains joueurs majeurs. Blessés et forfaits depuis le début du tournoi, le troisième ligne Shannon Frizell et le centre Jordie Barrett sont présents pour la première fois dans le XV de départ. Les Blacks récupèrent aussi leur capitaine Sam Cane, sur le banc.

Des Italiens toujours invaincus dans ce Mondial. Pour l'instant, la Squadra Azzurra connaît un début de compétition idéal. Contre les deux adversaires les plus faibles de la poule, la Namibie et l'Uruguay, les Transalpins ont fait carton plein et décroché deux victoires bonifiées grâce à douze essais marqués. Mais les Azzurri qui ne sont jamais parvenus à obtenir le scalp néo-zélandais en quinze confrontations.

La course aux quarts de finale très ouverte. Les deux adversaires du soir peuvent encore rêver du tableau final. Troisièmes de la poule A au coup d'envoi, les Néo-Zélandais peuvent rejoindre les Italiens à la deuxième place qualificative en cas de succès bonifié. Les coéquipiers d'Ange Capuozzo peuvent, eux, frapper un grand coup et valider un billet historique pour les quarts.