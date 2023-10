Direct Galles-Argentine : les Dragons rouges prennent les devants dans le premier quart de finale de la Coupe du monde de rugby

Après un premier tour riche en moments forts, la phase finale de la Coupe du monde de rugby et ses matchs à élimination directe débutent samedi 14 octobre. Au stade Vélodrome de Marseille, le pays de Galles affronte l'Argentine dans la première affiche des quarts de finale (coup d'envoi donné 17 heures).



Les choses sérieuses commencent. L'issue du match s'annonce indécise entre deux outsiders que l'on n'imaginait pas forcément en position d'atteindre le dernier carré. Ce, même s'ils ont déjà atteint les demi-finales en Coupe du monde : l'Argentine en 2007 et 2015, le pays de Galles en 2011 et 2019.

Les Gallois favoris. Avant-dernier du Tournoi des six nations 2023 et dans une mauvaise passe depuis deux ans, le XV du Poireau part néanmoins favori, après son parcours immaculé lors de la phase de poules. Les hommes de Warren Gatland, vainqueurs de justesse des Fidji (32-26), sont montés en puissance au fil des rencontres. En point d'orgue, la victoire écrasante contre l'Australie, cador sorti prématurément, a prouvé la capacité des Gallois à hausser leur niveau, et surtout leur intensité physique. Ils ont en plus bénéficié d'une semaine de repos supplémentaire par rapport à leurs adversaires.

Le coup de griffe des Pumas. La sélection argentine n'était pas forcément au mieux dans les derniers mois avant la Coupe du monde (seulement deux succès en 2023). La défaite lors de la première journée contre un autre convalescent, l'Angleterre (27-10), n'augurait rien de bon. Mais les Sud-Américains ont su répondre présents au bon moment contre leurs adversaires directs. Leur victoire décisive contre le Japon lors de la dernière journée l'a prouvé : cette équipe-là est solide lors des matchs-clés, tant physiquement que mentalement.