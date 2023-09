Direct Fidji-Géorgie : les Fidjiens débloquent enfin leur compteur... Suivez le match de la Coupe du monde de rugby

Détenteurs de la deuxième place du groupe C, les Fidjiens affrontent les Géorgiens à Bordeaux, samedi.

Garder une dynamique positive jusqu'au quart. Les Fidjiens sont en confiance avant de jouer leur troisième match de poule de la Coupe du monde de rugby, face à la Géorgie, samedi 30 septembre à 17h45 au Matmut Atlantique de Bordeaux. Après leur surprenante et convaincante prestation face aux Australiens (22-15), les partenaires de Semi Radrada ont l'occasion de confirmer leur deuxième place dans le groupe C.

Sérieux et précis, les Flying Fijians partent favoris face aux Géorgiens, restés sur un nul face au Portugal (18-18) et une défaite face aux Wallabies (15-35). Bien partis pour rallier les quarts de finale, les joueurs du Pacifique devront toutefois composer sans leur pilier polyvalent Jone Koroiduadua, blessé et forfait pour la suite de la compétition. Il sera remplacé par Emosi Tuqiri. Le jeune pilier de 22 ans, présent lors des matchs de préparation contre les Bleus et l'Angleterre, fera sa première apparition du Mondial.