Direct Écosse-Roumanie : le XV du Chardon largement devant... Suivez le match de la Coupe du monde de rugby

En affrontant les Roumains, samedi, les Ecossais ont l'occasion de s'emparer de la deuxième place du groupe B, actuellement détenue par les Springboks.

Temps de lecture : 1 min

Le suspense subsiste dans le groupe B. Les Ecossais affrontent les Roumains pour leur troisième match de poule de la Coupe du monde de rugby, samedi 30 septembre à 21 heures au stade Pierre-Mauroy à Lille. Après sa victoire face au Tonga (45-17), le XV du Chardon s'est redonné une chance d'entrevoir les quarts de finale. Finn Russell et ses partenaires comptent pour l'instant cinq points, et s'ils en décrochent cinq de plus, ils rejoindront les Springboks, actuellement à 10 points et deuxièmes au classement.

Les Roumains, quant à eux, subissent depuis le début du Mondial. En lançant leur compétition face aux deux mastodontes, ils ont d'entrée de jeu été étouffés : 82-8 face à l'Irlande, et 76-0 contre l'Afrique du Sud. Opposés aux Ecossais, les joueurs d'Eugen Apjok tenteront, déjà, d'encaisser moins de points durant la partie.