Coupe du monde féminine de rugby : à quoi servent les protège-dents connectés portés par les athlètes ?

De nombreuses joueuses sont apparues sur le terrain de la Coupe du monde de rugby, qui s’est lancée ce week-end en Nouvelle-Zélande, équipées d’un protège-dents "intelligent" ou "connecté". C'est World Rugby, la fédération internationale organisatrice de l’évènement, qui est à l'origine de cette expérience qui va durer jusqu’au terme de la compétition, le 12 novembre.

World Rugby a offert à toutes les équipes participantes cet équipement technologique qui vise à mesurer et étudier les chocs à la tête que subissent les joueuses en match ou à l'entraînement. Les résultats seront dévoilés d'ici la fin de l'année.

Le principe de l'étude lancée avec l'université néo-zélandaise d'Otago est donc d’enregistrer les mouvements de la tête et les chocs reçus via de petits capteurs, des accéléromètres intégrés dans les protège-dents. "Nous pourrons ainsi voir avec précision quel type d’impact entraîne quel type de blessure", assure Alan Gilpin, le directeur général de World Rugby.

L'objectif est clair : rendre la pratique du rugby plus sûre, quitte à en modifier éventuellement les règles. L'étude, d'une envergure inédite, implique aussi 700 joueurs amateurs en Nouvelle-Zélande et quelques clubs professionnels, comme Clermont, dont le médecin Rémi Gaulmin, attend les résultats avec impatience. "On a besoin de données objectives. C’est ça qui manque le plus quand on veut mettre des choses en place, pour ne pas le faire au doigt mouillé, explique-t-il. Effectivement le but c’est de voir quelles phases d’entraînement peuvent être les plus accidentogènes." Et du coup, pouvoir changer les exercices.

#Innovation Des protège-dents connectés pour la recherche sur les commotions !



Un outil avant-gardiste en phase de tests au niveau de @Asm_Omnisports qui pourrait bientôt apporter de nouveaux enseignements à la recherche sur les commotions cérébrales

https://t.co/9wncs8etnA pic.twitter.com/IMX72eEAfZ — ASM Rugby (@ASMOfficiel) March 19, 2021

Clermont vient aussi de débuter une étude sur des biomarqueurs, des enzymes présentes dans le sang, qui permettraient à terme de diagnostiquer avec certitude la commotion, son évolution et le rétablissement complet ou non du joueur pour son retour ou non sur le terrain.

Par ailleurs, World Rugby a également mis en place sur cette Coupe du monde féminine en Nouvelle-Zélande, un accompagnement pour la santé mentale de tous les participantes, joueuses mais aussi staff ou arbitres.