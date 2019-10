Coupe du monde de rugby : le XV de France assure l'essentiel en battant les Etats-Unis avec le bonus offensif (33-9)

Après une première heure inquiétante, ponctuée par deux malheureux essais et une kyrielle de fautes de main, les Français ont creusé l'écart en fin de match grâce à Gaël Fickou et Baptiste Serin.

Il fallait marquer quatre essais pour décrocher le bonus offensif, et les Bleus ont assuré l'essentiel en parvenant à ce total, mercredi 2 octobre à Fukuoka (Japon) face à une courageuse équipe américaine lors du deuxième match de poule de la Coupe du monde de rugby. Après une première heure inquiétante, ponctuée par deux malheureux essais et une kyrielle de fautes de main, les Français ont creusé l'écart en fin de match, notamment grâce à Gaël Fickou et Baptiste Serin. Les hommes de Jacques Brunel affronteront les Tonga, dimanche.