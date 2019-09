Coupe du monde de rugby : la France affronte l’Argentine samedi

La fête a commencé. Vendredi 20 septembre, Tokyo (Japon) a ouvert la première Coupe du monde de rugby organisée sur le continent asiatique. "96% des billets pour ce Mondial ont déjà trouvé preneurs, alors que le rugby est loin d'être un sport majeur dans le pays. La Nouvelle-Zélande, l'Irlande ou encore l'Angleterre font office de favoris", rapporte le journaliste Grégory Naboulet sur place.

Un scepticisme ambiant

De son côté, le XV de France a été relégué à la 8e place et devra sortir d'une poule difficile où figure notamment l'Angleterre. Le premier match des Bleus se déroulera samedi 21 septembre à 9h15, ils affronteront l'Argentine. "Les Argentins qui ont par le passé joué de mauvais tours au XV de France. Et malgré le scepticisme ambiant chez les supporters, la confiance règne au sein de l'équipe après deux mois et demi d'intense préparation", conclut Grégory Naboulet.

Le JT

Les autres sujets du JT