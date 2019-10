Coupe du monde de rugby : l'Afrique du Sud élimine le Japon (26-3) et affrontera le pays de Galles en demi-finale

Les Sud-Africains se sont largement imposés face au pays hôte du Mondial de rugby, éliminé de la compétition. L'Afrique du Sud sera opposée aux Gallois en demi-finale, après leur victoire face aux Bleus dimanche.

Fin de partie pour le pays hôte de la Coupe du monde de rugby. L'Afrique du Sud a largement dominé le Japon (26-3) en quart de finale de la compétition, dimanche 20 octobre à Tokyo (Japon). Les Springboks affronteront en demi-finale du Mondial le pays de Galles, qui a battu les Bleus (20-19) plus tôt dimanche.

Après une première période serrée (3-5) et seulement un essai inscrit, celui-ci par Makazole Mapimpi très rapidement dans le match (4e,0-5), les Springboks ont largement mené face aux Nippons. Au retour des vestiaires, les Sud-Africains ont creusé l'écart grâce au pied de Handré Pollard (44e, 49e et 64e, 3-14) puis aplati à deux reprises par Faf de Klerk (66e, 3-19) et à nouveau Makazole Mapimpi (70e, 3-26).

Les valeureux Japonais n'ont ainsi pu rivaliser en seconde période face aux Springboks, qui filent dans le dernier carré.