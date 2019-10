Coupe du monde de rugby au Japon : le typhon s'approche

C'est historique. Pour la première fois dans l'histoire de la Coupe du monde de rugby, des rencontres ont été supprimées dont le très attendu France-Angleterre prévu le 12 octobre 2019. "La pluie et le vent redoublent d'intensité ici à Tokyo, preuve de l'arrivée imminente du typhon Hagibis. Depuis ce matin, des pluies torrentielles s'abattent sur le pays provoquant de fortes inondations. Plusieurs milliers de personnes ont déjà été évacuées", explique le journaliste Grégory Naboulet, l'envoyé spécial de France 2 à Tokyo (Japon).

Le plus violent typhon des trente dernières années

"Les autorités font état d'un mort, un disparu et une trentaine de blessés alors que le plus gros de la tempête avec ses rafales de vent à plus de 200 km/h n'a pas encore frappé le pays. Les éléments se déchaînent, car la terre a tremblé il y a quelques minutes. Un séisme de 5,7 sur l’échelle de Richter au large de Tokyo, mais qui a été ressenti ici au cœur de la ville. Des messages de prudence sont envoyés par les autorités à la population ainsi qu'aux nombreux supporters venus assister à la Coupe du monde de rugby et qui doivent faire face au plus violent typhon des trente dernières années", poursuit le journaliste Grégory Naboulet.