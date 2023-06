Coupe du monde de rugby 2023 : pourquoi le nouveau maillot du XV de France est vendu à 300 euros ?

Lors de la présentation du maillot du XV de France pour la Coupe du monde de rugby, les commentaires sur les réseaux sociaux ont pointé son prix élevé : 300 euros. Ce maillot est une édition limitée, il est 100% produit en France.

"A ce prix-là, on a une place pour la finale aussi ?" "300 euros le maillot, finalement les places pour les JO n'étaient pas chères", ou encore "Mettez le à 1 000 euros tant que vous y êtes"... Les commentaires s'accumulent sur les réseaux sociaux autour du prix du maillot de l'équipe de France pour la Coupe du monde de rugby 2023.

Dans une vidéo diffusée vendredi 16 juin, l'équipementier Le Coq Sportif a dévoilé le maillot du XV de France, le dernier produit par la marque française avant le retour d'Adidas. Il est déjà disponible à la vente sur le site de la Coupe du monde de rugby pour 300 euros l'unité. Mais comment expliquer ce prix ?

Un modèle limité et 100% français

Ce maillot à 300 euros et un modèle collector disponible à 1 300 exemplaires. Chaque maillot est numéroté. Ce maillot des joueurs de Fabien Galthié est 100% conçu et fabriqué en France. Les artisans couturiers de Romilly-sur-Seine dans l'Aube ont assemblé les maillots avec des matières textiles tissées en Ardèche.

La couleur est une combinaison entre le nouveau bleu du drapeau français et le bleu historique du XV de France. Dans le col, il est écrit : "Notre maillot, notre histoire, notre pays". Ce maillot est livré dans une box spéciale.

Un maillot de haute technologie, léger et résistant

Ce maillot sera identique à celui porté par les joueurs lors de la Coupe du monde dès septembre en France. "On a essayé de gagner les quelques pourcentages qui font la différence", explique sur le site de la Fédération française de rugby Nicolas Jeanjean, ancien international et préparateur physique du XV de France. Pour le staff du XV de France, "la tenue fait aussi partie de la performance."

Ce maillot est donc créé à partir d'une nouvelle matière haute en technologie. Il est ultra-résistant et pensé pour assurer "une gestion des fluides durant l'effort". Ce maillot est aussi le plus léger de l'histoire du XV de France. Par rapport à celui porté lors du Mondial 2019 au Japon, ce maillot version 2023 est deux fois plus léger, de quoi permettre aux joueurs de dépenser moins d'énergie sur le terrain. "La matière est très légère et élastique", confirme Nicolas Jeanjean. Ajustable, ce maillot est "ajusté très proche du corps" et donc difficilement saisissable pour les adversaires.

Un maillot replica destiné au grand public à 95 euros

Un autre maillot replica est disponible sur le site de la billetterie de la Fédération française de rugby et il est bien moins cher que le maillot des professionnels. Le replica est vendu à 95 euros. Contrairement au maillot pro, celui-ci est tricoté et teint en Espagne puis fabriqué au Maroc.

La matière utilisée n'est pas la même non plus. Il s'agit à 100% de polyester, là où le maillot des professionnels à 300 euros est produit à 72% en polyamide et 28% en élasthanne.