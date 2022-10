Coupe du monde de rugby 2022 : les Bleues changent tout pour le dernier match décisif contre les Fidjiennes

Pour valider leur ticket en quarts de finale de la Coupe du monde, les Bleues ont besoin d'une victoire contre les Fidji, samedi (8h15), dans leur dernier match de groupes. L'encadrement de l'équipe de France a dévoilé, jeudi 20 octobre, une composition totalement remaniée par rapport au revers concédé contre l'Angleterre (13-7). C'est bien simple, seulement deux joueuses ont conservé leur place, et une troisième a été repositionnée.

Céline Ferer, en deuxième ligne, Maëlle Filopon en deuxième centre, Caroline Drouin, qui glisse de l'ouverture à la place de premier centre, et l'ailière Emilie Boulard passe à l'arrière. Ce sont les quatre seules rescapées de la défaite contre les Anglaises, alignées dans le XV de départ contre les Fidjiennes.

Il faut dire que Thomas Darracq, le sélectionneur des Bleues, a dû compenser l'absence de sa demi de mêlée Laure Sansus, meilleure joueuse du Tournoi des six nations, blessée et forfait pour la fin de la compétition. Pour défier les Fidjiennes, Pauline Bourdon revêtira le numéro 9, associée à Jessy Trémoulière, qui pousse donc Caroline Drouin, ouvreuse contre l'Angleterre, au centre. "Le match contre l'Angleterre a été très percutant, voire traumatisant pour beaucoup de joueuses, a justifié le sélectionneur-entraîneur en conférence de presse. Il y a deux enjeux : permettre à des filles de récupérer et de soigner tous les bobos, et on a un groupe performant, en quantité. C'est l'occasion de mettre la meilleure équipe, avec la fraîcheur de certaines joueuses."

Gaëlle Hermet, sur le banc la semaine dernière, récupère sa place en troisième ligne en même temps que le brassard de capitaine.

Le pour le dernier match de poule !



Les Bleues affrontent les Fidji pour la première fois de l'histoire avec en jeu la 2ème place de la poule C #RWC2021



Rendez-vous samedi matin sur @TF1 #XVdeFrance #NeFaisonsXV pic.twitter.com/F5rRfDYmkX — France Rugby (@FranceRugby) October 20, 2022

Pour le reste, tout a donc changé dans cette équipe qui, globalement (seule la talonneuse avait été changée d'un match à l'autre), avait été reconduite face aux Anglaises après la victoire contre l'Afrique du Sud (40-5).