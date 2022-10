Coupe du monde de rugby 2022 : les Bleues affronteront l'Italie en quart de finale

Les Bleues sont fixées. Le XV de France, qui a terminé à la quatrième place à l'issue de la phase de poules de la Coupe du monde en Nouvelle-Zélande, sera opposé en quarts de finale à l'Italie. La rencontre est programmée au samedi 29 octobre, à Whangarei, dans le nord du pays, et à 16h30 heure locale (5h30 heure française).

