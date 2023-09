Coupe du monde de rugby : Antoine Dupont souffre d'une fracture au niveau de la mâchoire

Le capitaine des Bleus reste toutefois dans le groupe, a annoncé le staff, vendredi.

Le diagnostic est tombé : Antoine Dupont souffre d'une fracture au niveau de la mâchoire, blessé pendant le match face à la Namibie jeudi soir à la Coupe du monde de rugby. Mais le staff des Bleus l'assure : le capitaine du XV de France reste dans le groupe. Selon la Fédération française de rugby, le demi de mêlée souffre d'une "fracture maxillo-zygomatique". L'os maxillaire se situe dans la mâchoire et l'os zygomatique est situé plus haut au niveau de la pommette.

>> Coupe du monde de rugby : la démonstration puis le choc... La blessure d'Antoine Dupont laisse le XV de France dans l'incertitude

"Un avis chirurgical spécialisé a été demandé pour définir précisément la durée de l'indisponibilité", ajoute la FFR. Ce nouvel avis a été demandé afin de définir précisément la durée de l'indisponibilité du demi de mêlée. Antoine Dupont va ainsi consulter un chirurgien venu de Toulouse qui donnera le verdict final sur la gravité de la blessure. En attendant, il reste dans le groupe des Bleus. Cela signifie que l'encadrement garde un espoir de voir Antoine Dupont rejouer dans cette Coupe du monde.

Reste que l'inquiétude sur un éventuel retour à la compétition grandit donc autour du joueur, a appris la direction des sports de Radio France, auprès de l'entourage du joueur ce vendredi. Selon les informations de la direction des sports de Radio France, aucune décision définitive concernant Antoine Dupont ne sera prise par le staff du XV de France d'ici la fin du week-end, entre 48 et 72 heures. En tous les cas, si on lui donne le feu vert avec toutes les protections nécessaires, c'est Antoine Dupont et "lui seul", en dernier ressort, qui prendra la décision pour savoir s'il peut, s'il se sent de poursuivre la compétition, explique l'entraîneur de l'attaque du XV de France, Laurent Labit, lors d'une conférence de presse, précisant qu'Antoine Dupont sortira de l'hôpital en fin de matinée, vendredi.

Lors de ce match de poule contre la Namibie, Antoine Dupont est sorti à la 46e minute, touché au niveau du visage sur un coup de tête involontaire du capitaine namibien Johan Deysel. Le capitaine et maître à jouer des Bleus et du Stade toulousain a alors mis pied à terre en se touchant le visage, avant de faire appel au staff médical qui lui a apposé un sac de glace sur la joue droite. Sonné, se tenant la tête et se frottant les yeux avant de sortir du terrain, Antoine Dupont s'est soumis à un protocole commotion. Il a quitté peu de temps après le stade Vélodrome pour subir des examens dans un hôpital de la région.

La blessure d'Antoine Dupont, meilleur joueur du monde en 2021, est un nouvel écueil pour le XV de France, qui en a déjà connu un avec le forfait de son coéquipier toulousain Romain Ntamack. Un gros coup dur donc pour le XV de France, donné comme l'un des favoris de la Coupe du monde, qu'il accueille sur son sol, aux côtés des champions du monde sud-africains, de l'Irlande, première nation mondiale, et des All Blacks, trois fois sacrés dans cette compétition.

Les Bleus, qui ont remporté jeudi la plus large victoire de leur histoire (96-0), doivent disputer contre l'Italie leur prochain match de poule le 6 octobre, ainsi que de leur quart de finale le week-end des 14-15 octobre. La coupe du monde doit se terminer le 28 octobre.