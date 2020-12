Coupe du monde de rugby 2023 en France : les Bleus dans la poule de la Nouvelle-Zélande et de l'Italie

On connaît les équipes qui composent la poule du XV de France en phase de poule de la Coupe du monde de rugby en 2023. Le tirage au sort organisé lundi 14 décembre ont désigné la Nouvelle-Zélande et l'Italie comme adversaires des Bleus lors de cette compétition qui se déroulera en France.

Les équipes "Amérique 1" et "Afrique 1", qui seront désignées à l'issue des tournois de qualification sur ces continents, feront également partie de cette poule. Il pourrait s'agir des Etats-Unis ou du Canada côté américain, et de la Namibie, de la Côte d'Ivoire ou du Zimbabwe côté Afrique.

"En 2023, je veux qu'on puisse rapporter la coupe à la maison", a déclaré au début du tirage au sort Emmnanuel Macron.

Si affronter All Blacks ne sera pas une mince affaire, le tirage s'avère toutefois plutôt favorable au XV de France. L'Italie est en effet l'équipe la plus faible du Tournoi des six nations et les Bleus évitent les équipes d'Océanie qui peuvent représenter de sérieux adversaires (comme les Tonga ou les Samoa).