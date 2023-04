Opposés aux Sharks en quarts de finale de Champions Cup, les Toulousains ont offert un festival d'essais à leurs supporters.

Toulouse a joué et Toulouse a gagné. Après une première mi-temps d'une intensité remarquable, les Toulousains ont profité de la deuxième mi-temps, et surtout du dernier quart d'heure, pour dérouler et planter sept essais à des Sud-Africains dépassés (54-20), samedi 8 avril, au stade Ernest-Wallon, en quarts de finale de la Champions Cup. Si seul Juan Cruz Mallia a su débloquer le verrou sud-africain en première mi-temps, pour répondre à une première réalisation de Grant Williams, les Haut-Garonnais ont par la suite été dans l'en-but à six reprises.

Un festival en fin de match

Avec six petits points d'avance à 12 minutes de la fin, les joueurs d'Ugo Mola ont marqué à quatre reprises pour terminer la rencontre de la plus belle des façons. Thomas Ramos s'est offert un doublé, après celui de Mallia, tandis que Peato Mauvaka, Arthur Retière et Romain Ntamack ont chacun ajouté leur nom à la feuille de marque.