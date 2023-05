Rugby : Ronan O'Gara, le coach irlandais qui a insufflé sa rage de vaincre au Stade Rochelais

Avec Ronan O'Gara, La Rochelle dispose d'une carte maîtresse pour battre samedi Leinster en finale de la Champions Cup.

Tous ceux qui ont eu la chance d'assister à un match de La Rochelle vous le diront : impossible de passer à côté de Ronan O'Gara ou plutôt de ne pas l'entendre. Durant 80 minutes, le manager irlandais est une boule de nerfs qui passe son temps à haranguer ses joueurs, à presque leur hurler dessus.

Mais au-delà de la caricature du caractère volcanique, l'ancien ouvreur de l'équipe d'Irlande sait mieux que quiconque transmettre sa passion et inoculer sa rage de vaincre. "Il nous a apporté son expérience sur la Coupe d'Europe, explique l'historique du club Romain Sazy. S'il y a bien une compétition qu'il aime et qui connaît par cœur, c'est bien celle-là. Je pense qu'il nous a titillés là-dessus pour nous faire comprendre que c'était possible. Et pour l'instant, il a tout bon. "

Cette rage de vaincre sera nécessaire samedi 20 mai pour la grande finale de la Coupe d'Europe de rugby face à Leinster (à 17h45, heure française). Il s'agit de la même affiche qu'en 2022, à Marseille, mais disputée cette fois-ci dans la très chaude ambiance de l'Aviva Stadium de Dublin, en Irlande. Tout le monde voit les Irlandais s'imposer chez eux à domicile car le grand Toulouse s'y est déjà lourdement cassé les dents en demi-finale. Et alors ? répond Ronan O'Gara, l'ancien maître à jouer du Munster, rival historique du Leinster : "Je respecte l'adversaire, mais j'ai des joueurs hyper motivés. On sait que ça va être très dur. Mais c'est possible. Les joueurs sont meilleurs et l'équipe est meilleure."

Un changement d'état d'esprit

Et après tout, La Rochelle a déjà battu deux fois le Leinster et en est à 15 victoires d'affilée en Coupe d'Europe, près de deux ans d'invincibilité, un record. Avec O'Gara, le Stade Rochelais a appris à ne plus se voir comme le petit poucet, encore en 2e division il y a dix ans. Un changement d'état d'esprit au sein des Maritimes. "Une chose est certaine, c'est que le club est sorti un peu de cette culture de l'humilité qui vous empêche d'être ambitieux, explique Vincent Merling, président du Stade Rochelais.

"Aujourd'hui, on a compris qu'on peut être humble mais ambitieux parce que tous ses discours portent là-dessus. Quand on a fait notre première finale de championnat de France, j'étais comblé de joie d'aller au Stade de France, et il m'a dit qu'on n'avait rien gagné." Vincent Merling, président du Stade Rochelais à franceinfo

Ronan O'Gara, clef du succès des Rochelais cet après-midi ? Sa présence est en tout cas des plus redoutées à Dublin. Une preuve ? Un supporter du Leinster, avec l'aide d'un sponsor, n'a pas hésité à peindre sur un terrain de rugby, un message visible depuis tout avion arrivant à Dublin : "Il n'est jamais trop tard pour faire demi-tour, Ronan".