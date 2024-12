Champions Cup : les clubs français favoris, le Leinster pour franchir l'ultime marche, le format... Ce qu'il faut savoir sur la saison 2024-2025

La Champions Cup reprend ses droits en Europe et en Afrique du Sud. A partir de vendredi 6 décembre, les 24 équipes entreront en lice pour la compétition 2024-2025. Huit équipes françaises, huit anglaises, trois formations irlandaises, trois sud-africaines, une écossaise et une italienne sont sur la ligne de départ pour tenter d'aller jusqu'en finale, qui se déroulera à Cardiff le 25 mai 2025. Franceinfo: sport vous présente ce qu'il faut savoir sur cette compétition.

Le Stade toulousain ultra-favori à sa propre succession, l'UBB et La Rochelle en reconquête

Après une saison 2023-2024 éclatante, couronnée par un Antoine Dupont élu meilleur joueur de la Champions Cup, les Toulousains apparaissent de nouveau comme les grands favoris. Les champions en titre se retrouvent dans un groupe relevé, puisqu'ils affronteront les Irlandais de l'Ulster, les Sud-Africains des Hollywoodbets Sharks, les Anglais de Leicester et des Chiefs d'Exeter pour un remake du dernier quart de finale. Dans cette poule 1, outre ces équipes, l'UBB est également un prétendant aux quatre places qualificatives.

🚨 2024/25 #InvestecChampionsCup Pools 🚨



Bring on the season 💪 pic.twitter.com/AXJLMkuBhp — Investec Champions Cup (@ChampionsCup) July 2, 2024

Actuellement deuxièmes du Top 14, les Bordelais possèdent de solides arguments pour prétendre aussi à la victoire finale. Avec les Matthieu Jalibert ou Louis Bielle-Biarrey, l'un des meilleurs marqueurs de la dernière compétition (six essais), l'UBB a montré qu'il était devenu un prétendant sérieux, malgré son échec aux portes des demi-finales, éliminé d’un point par les Harlequins de Marcus Smith.

De son côté, le Stade Rochelais, sorti en quarts de finale l'an passé (par le Leinster), aura à cœur de retrouver la finale de la compétition, lui qui avait enchaîné trois finales consécutives entre 2021 et 2023, pour deux sacres de suite (2022 et 2023). Mais son début à Bath, lancé dans une série de cinq victoires consécutives, et son face-à-face avec son "meilleur ennemi" du Leinster, lors de la troisième journée, sont autant d'obstacles sur le chemin de Maritimes peu convaincants actuellement (6e du Top 14 avec deux défaites de rang sur les deux derniers matchs).

Un Leinster revanchard, les clubs anglais veulent confirmer leur renouveau

Si les clubs français trustent les titres depuis quatre saisons, le Leinster n'a été absent que de deux finales lors des sept dernières saisons (pour un sacre en 2018 aux dépens du Racing). Si le club irlandais accumule les désillusions comme l'année dernière contre le Stade Toulousain (31-22, ap.), il est invaincu en United rugby championship (qui réunit provinces irlandaises, galloises, écossaises, sud-africaines et italiennes) après sept matchs. Leur déplacement à La Rochelle sera un des temps forts de la phase de groupes lors de la 3e journée.

En crise depuis plusieurs années, avec de plus en plus de départs de leurs joueurs dans d'autres championnats, le rugby anglais se réinvente. Les Harlequins et les Northampton, dans le dernier carré de la Champions Cup la saison dernière, voudraient rééditer leur performance, mais ils ne sont pas au mieux dans le championnat anglais (trois victoires pour quatre défaites). Les Quins se sont renforcés, notamment avec l'arrière et buteur gallois Leigh Halfpenny. Même sans Owen Farrell, parti au Racing, les Saracens, de l'inoxydable Maro Itodje, font également partie des outsiders. Ils joueront en phase de poules contre le Stade français et Castres dans le groupe 3.

Trois clubs sud-africains, le retour d'une équipe italienne, aucune formation galloise

Pour la deuxième fois depuis leur intégration à la compétition voici deux ans, trois formations sud-africaines sont engagées : les Bulls, les Stormers et les Sharks. Pour la première fois, elles sont autant que les provinces irlandaises (Leinster, Ulster et Munster). C'est aussi une première dans l'histoire de la compétition : aucune franchise galloise n'est présente. Un paradoxe alors que la finale se déroulera à Cardiff, mais également le symbole du déclassement du rugby gallois.

Cette édition marque également le retour du Benetton Trévise. Absents depuis la saison 2019-2020, les Italiens ont renforcé leur effectif pour cette occasion, avec notamment l'arrivée du vétéran Agustin Creevy, véritable légende du rugby argentin. Ils joueront leur premier match samedi au stade Marcel-Michelin contre Clermont.

Les quatre premiers de chaque poule qualifiés pour les 8es de finale

Avec la nouvelle formule mise en place l'année dernière, les équipes sont réparties en quatre groupes de six clubs. Chaque équipe disputera quatre rencontres contre des clubs qui n'appartiennent pas à leur championnat national, avec deux matchs à domicile et deux à l'extérieur. Il faudra terminer parmi les quatre premiers pour se qualifier pour les huitièmes de finale. Les cinquièmes sont reversés en 8es de finale de la Challenge Cup, la compétition de l'étage inférieur.

Les qualifiés sont classés de un à seize selon leur position dans leurs poules respectives, puis en fonction de leurs nombres de points. Les clubs s'affrontent alors en 8es de finale selon leur classement : n°1 contre n°16, n°2 contre n°15... Les huitièmes de finales seront joués le week-end du 4-6 avril. Ensuite, les clubs les mieux classés en poules auront l'avantage du terrain en quarts (11-13 avril) et en demi-finales (2-4 mai). La finale se jouera le samedi 25 mai au Millennium Stadium à Cardiff.

Deux matchs à suivre par week-end sur France Télévisions

Comme chaque année depuis la création des coupes d'Europe, France Télévisions diffusera deux matchs de la Champions Cup par week-end (et une rencontre de Challenge Cup le dimanche sur France 3 à 13h45) : le premier le samedi à 16h05 sur France 3, le deuxième, le dimanche à 16h05 sur France 2. Lors de la première journée, c'est le match Stormers-Toulon qui sera diffusé sur France 3 samedi 7 décembre, et Toulouse-Ulster le dimanche 8 décembre sur France 2. Pour la deuxième journée, Ulster-UBB sera sur France 3 le samedi 14 décembre à 16h05, et Glasgow-RCT sur France 2 dimanche 15 décembre à 16h05.