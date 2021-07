Champions Cup : La Rochelle et Toulouse s'en sortent bien au tirage, Montpellier et Castres pas vernis

Les clubs français sont désormais fixés sur leur sort en ce qui concerne la prochaine édition de la Champions Cup. Le tirage au sort des poules, qui avait lieu mercredi 21 juillet, à Lausanne en Suisse, a rendu son verdict. Pour les deux finalistes en titre, Toulouse et La Rochelle, l'avenir semble plus rose que pour d'autres.

Vingt-quatre clubs issus respectivement du Top 14, Premiership et Pro 14 ont d'abord été répartis en quatre chapeaux, divisés ensuite en deux poules de douze. Chaque équipe disputera quatre matches avec deux confrontations aller-retour face aux deux clubs des deux autres championnats situés dans le chapeau opposé (1 contre 4, 2 contre 3). La 1re journée se déroulera le week-end du 10-12 décembre.

Montpellier face à deux anciens vainqueurs

Dans la poule A, le finaliste de la dernière édition, La Rochelle, devra se mesurer aux Anglais de Bath, que les Maritimes auraient dû affronter la saison passée si la pandémie de Covid n'avait pas annulé les rencontres, et aux Ecossais de Glasgow. L'ASM Clermont Auvergne retrouvera les Anglais de Sale, quarts de finaliste sortant, et la province irlandaise de l'Ulster. De son côté, le Racing 92 a hérité de Northampton et des Ospreys. Montpellier, qualifié en raison de son titre en Challlenge Cup la saison dernière, qui ira défier les Anglais d'Exeter, champions d'Europe 2020, et le Leinster, quadruple champion d'Europe. C'est donc un très gros morceau présenté aux Héraultais.

Pour les Toulousains, vainqueurs de leur cinquième Coupe d'Europe, le tirage leur a réservé les Anglais des Wasps et les Cardiff Blues. L'Union Bordeaux-Bègles va quant à elle croiser la route de Leicester et du club gallois des Scarlets. Pour le Stade Français, ce sera un affrontement contre les Bristol Bears et les Irlandais du Connacht. En ce qui concerne Castres, la tâche s'annonce encore plus compliquée avec les Harlequins et le Munster.

La phase de groupes doit s'étirer du 10 décembre 2021 jusqu'au 23 janvier 2022, où les huit clubs les mieux classés de chaque poule seront qualifiés avant d'enchaîner les huitièmes de finale au mois d'avril ainsi que les quarts et les demi-finales durant le mois de mai. La finale de la Champions Cup est prévue au Stade Vélodrome de Marseille, le 28 mai 2022.