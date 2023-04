Devant leurs supporters à Mayol, les Toulonnais ont dominé la formation sud-africaine (36-21), samedi, lors des huitièmes de finale de la compétition.

Il fait bon vivre dans le Var. Complètement relancé dans la course à la phase finale en Top 14 (6e au classement), Toulon s'est défait des Cheetahs de Bloemfontein, club d'Afrique du Sud (36-21), samedi 1er avril, en huitième de finale de Challenge Cup. Cette victoire permet au RCT de rejoindre Clermont, vainqueur vendredi sur la pelouse anglaise de Bristol (33-26), en quarts de finale de la compétition.

Au terme d'une première période dominée de la tête et des épaules (19-0), les Toulonnais ont eu une légère frayeur au retour des vestiaires, handicapés par un vent venant de face. Avec un huitième succès en neuf rencontres toutes compétitions confondues, les hommes de Franck Azéma et Pierre Mignoni sont en droit de rêver à la phase finale du championnat de France et au sacre en Challenge Cup, seul titre manquant à l’armoire à trophées du club.